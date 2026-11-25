El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado, donde defendió las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, enumeró los resultados económicos que atribuyó a la administración nacional y aseguró que el mandatario buscará la reelección.

“Les pido que hagamos memoria de dónde venimos”, expresó el funcionario al comenzar su exposición. Durante su discurso, cuestionó la situación económica que recibió el Gobierno y destacó las medidas adoptadas durante los primeros tres años de mandato.

Santilli se presentó en el recinto pasadas las 15, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración. Fue su primera presentación parlamentaria desde que asumió el cargo el 30 de junio, tras la renuncia de Manuel Adorni.

Santilli defendió el rumbo económico del Gobierno

Durante el primer tramo de su exposición, el ministro coordinador sostuvo que la administración nacional logró ordenar las cuentas públicas y avanzar con reformas estructurales. Además, cuestionó los pronósticos sobre la continuidad del Gobierno.

“Dijeron que este Congreso nunca le iba a votar una ley. Le erraron en el análisis. No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”, manifestó Santilli, quien destacó las reformas sancionadas durante la gestión libertaria.

Entre los resultados económicos, el funcionario resaltó una reducción de la inflación anual del 211 % al 30 %, una disminución de la pobreza del 57 % al 32 % y tres años consecutivos de superávit financiero, según las cifras que presentó durante su discurso.

Seguridad, impuestos y asistencia social

El jefe de Gabinete también destacó las políticas de seguridad implementadas durante la gestión de Patricia Bullrich, actual senadora nacional. “Pasamos de 9000 piquetes a cero”, afirmó durante su exposición.

En materia económica, reconoció el desempeño del ministro Luis Caputo y aseguró que el Gobierno redujo 25 impuestos, entre ellos el impuesto PAIS. Asimismo, destacó las modificaciones en materia cambiaria y la desaceleración de los precios minoristas y mayoristas.

Respecto de las políticas sociales, Santilli respaldó la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Ordenar es que la ayuda social llegue sin intermediarios”, señaló, al tiempo que sostuvo que “la mejor política social es el trabajo”.

El financiamiento de las universidades y el Presupuesto 2027

Otro de los puntos abordados durante el informe de gestión fue la situación presupuestaria de las universidades nacionales, en medio de los reclamos del sector educativo por mayores recursos.

“A las universidades también les trajimos orden”, afirmó Santilli. Según indicó, durante 2024 se incrementaron un 270 % los fondos destinados a gastos de funcionamiento universitario.

Las declaraciones se produjeron en la antesala del tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, mientras las universidades reclamaban una asignación de recursos superior a la contemplada en el proyecto oficial.

Las respuestas de Santilli sobre el RIGI y las PASO

Durante la ronda de preguntas de los senadores, el funcionario defendió los beneficios otorgados mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ante los cuestionamientos de legisladores del peronismo.

“El RIGI tiene costo fiscal cero”, aseguró Santilli. El jefe de Gabinete argumentó que, sin la implementación del régimen, los proyectos de inversión alcanzados por esos beneficios no se habrían concretado.

También respondió una consulta del senador Fernando Salino sobre la reforma política y la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido, defendió la iniciativa y estimó que la realización de las primarias implica un costo fiscal de US$ 200 millones.

Las reservas de oro, el endeudamiento y la obra pública

Ante las preguntas sobre el destino de los lingotes de oro del Banco Central, Santilli sostuvo que las reservas que no permanecían en la entidad monetaria se encontraban en Basilea, Suiza. Además, recomendó consultar los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En relación con el endeudamiento de las familias, aseguró que en 2023 el salario formal no alcanzaba para cubrir la canasta de una familia tipo y que actualmente, según sus estimaciones, la superaba en un 24 %. También afirmó que la deuda bancaria había registrado un leve incremento y que la no bancaria había retrocedido.

Respecto de la obra pública, defendió la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de infraestructura y aseguró que durante la administración nacional se habían concesionado 9000 kilómetros de rutas.

El informe de gestión y el mensaje sobre Milei

Como paso previo a su presentación, Santilli remitió al Senado el informe de gestión número 146, en el que respondió más de 1287 preguntas formuladas por los legisladores.

El documento abordó el sistema de medición de la inflación, el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la evolución del consumo y los pagos de las prestaciones por discapacidad. En materia laboral, el funcionario aseguró que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo privado respecto del mismo período del año anterior.

“El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó Santilli.