La paranaense María Virginia Silva perdió la vista como consecuencia de un accidente doméstico ocurrido hace casi cinco años y necesita ayuda económica para continuar con su tratamiento en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. La joven mujer atraviesa un complejo cuadro de salud que le provoca intensos dolores en uno de sus ojos y debe viajar periódicamente para someterse a estudios y consultas con especialistas.

En diálogo con Elonce, Virginia explicó que los profesionales que la atendieron evalúan diferentes alternativas para aliviar el dolor, debido al progresivo deterioro del ojo afectado.

“Hace aproximadamente dos años que estoy con un dolor muy fuerte en el ojo izquierdo, el cual me impide llevar mi vida con normalidad. Al haber perdido la vista, el ojo está deteriorándose cada vez más. Están evaluando que sea eso lo que me está generando el dolor y diferentes tratamientos para poder calmarlo”, relató.

Durante este tiempo, Virginia realizó numerosas consultas con especialistas de Paraná y Santa Fe, además de someterse a diferentes tratamientos farmacológicos, aunque ninguno logró aliviar el dolor.

"No dieron con el diagnóstico correcto. Estuve con tratamientos muy fuertes, con corticoides y demás, pero nada funcionó", explicó.

Los tratamientos que evalúan los especialistas

Virginia contó que inicialmente fue atendida por un oftalmólogo general y posteriormente por un especialista en glaucoma, uveítis y otras patologías oftalmológicas.

Según explicó, los profesionales analizan dos posibles intervenciones para aliviar los síntomas que afectan su vida cotidiana. Una de ellas consiste en la aplicación de una inyección para controlar el dolor, mientras que la extracción del ojo sería la última alternativa.

“Si eso no funciona, ya tendrían que extraer el ojo, pero esperemos que eso no pase”, manifestó.

Al describir su estado actual, señaló: “Tengo un dolor muy fuerte, enrojecimiento, está muy inflamado. La verdad es que es una cosa bastante fea de atravesar”.

Gastó alrededor de $500.000 en dos viajes

Si bien las consultas y los tratamientos están cubiertos por tratarse de un hospital público, Virginia debe afrontar los costos de transporte y de un eventual alojamiento en Buenos Aires.

La mujer explicó que cuenta con la obra social de Camioneros a través de su padre, aunque, según indicó, su cobertura se limita a la provincia de Santa Fe. Además, percibe una pensión por discapacidad de aproximadamente $370.000 mensuales.

“He gastado en estos dos viajes aproximadamente 500.000 pesos, que gracias a esta colecta los estoy juntando de a poco, muy de a poco”, contó y agradeció el acompañamiento de sus familiares y amigos.

Las dificultades para conseguir pasajes gratuitos

Virginia señaló que todavía no pudo establecer un monto definitivo para la colecta, debido a que desconoce cuántas veces deberá viajar a Buenos Aires y si necesitará permanecer allí durante varios días.

Asimismo, explicó las dificultades que enfrenta para conseguir pasajes gratuitos mediante su Certificado Único de Discapacidad.

“Tenés que pedirlos con muchísimo tiempo de anticipación y, así los pidas con mucho tiempo, es muy raro que puedas conseguir porque se agotan súper rápido”, indicó.

Actualmente, se encuentra a la espera de que su médico le confirme la fecha de la próxima consulta, luego de coordinar su atención con el equipo de especialistas del Hospital de Clínicas.

Cómo colaborar con Virginia

Ante la necesidad de continuar con su tratamiento, Virginia apeló a la solidaridad de los paranaenses y de todas aquellas personas que puedan realizar un aporte económico.

Virginia perdió la vista y necesita ayuda para continuar con su tratamiento

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante una transferencia a la siguiente cuenta:

Alias: virgisilva2026

Titular de la cuenta: María Virginia Silva

Destino: gastos de traslado y alojamiento para continuar con su tratamiento en Buenos Aires.

La mujer agradeció el acompañamiento recibido hasta el momento y destacó la importancia de cada colaboración para poder continuar con las consultas médicas.

“Gracias a mis amigos y a mi familia, que también me están ayudando un montón en este momento”, expresó en diálogo con Elonce.