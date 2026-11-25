El Paraná Rowing Club celebró su Fiesta del Deporte Infantil este miércoles en el polideportivo de la institución, con una convocatoria de 483 chicos de entre 3 y 13 años. El encuentro reunió a representantes de 11 disciplinas deportivas para despedir el año junto a sus familias, profesores y entrenadores.

Uno de los momentos más significativos fue el desfile de los pequeños deportistas, quienes ingresaron agrupados por disciplinas, acompañados por sus profesores y luciendo los colores característicos del club. Desde las tribunas, las familias recibieron a cada delegación con aplausos.

“Estamos en este gran momento para el Paraná Rowing Club que todos los años nos convoca, con las 11 disciplinas representadas por los niños de 3 a 13 años, que son nuestro semillero. Estamos muy orgullosos de eso”, expresó Viviana Aguilar en diálogo con Elonce.

Una celebración deportiva que reunió a las familias

La jornada permitió reconocer la participación de los chicos y compartir un momento de encuentro entre quienes forman parte de la comunidad deportiva. Como parte de los festejos, estaba prevista la entrega de presentes y un refrigerio para los pequeños protagonistas.

“Acá se convoca a las familias que vienen a acompañar a sus hijos. Tenemos a los papás, a los monitores y a los entrenadores. Es una hermosa convocatoria para finalizar el año”, destacó Aguilar, quien también valoró el trabajo de organización que demandó reunir a los 483 deportistas.

La celebración tuvo lugar en vísperas de un año significativo para la institución, que en 2027 cumplirá 110 años de trayectoria. En ese sentido, Aguilar resaltó la actividad que desarrolla el club en sus diferentes instalaciones: “Estamos con las tres sedes, permanentemente trabajando por los deportes”. El encuentro puso en valor la formación deportiva desde temprana edad y el acompañamiento de las familias durante ese proceso.