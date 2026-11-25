Los bonos de diciembre se sumarán al medio aguinaldo y los aumentos paritarios de distintos sectores laborales. Los acuerdos contemplaron adicionales de entre $40.000 y $316.800, mientras que los siderúrgicos consiguieron una gratificación de hasta $1.600.000.
Los bonos de diciembre representarán un ingreso adicional para trabajadores de diferentes actividades económicas durante el último mes de 2026. Además del medio aguinaldo, distintos acuerdos paritarios contemplaron asignaciones extraordinarias, sumas no remunerativas y pagos por única vez.
Entre los sectores beneficiados se encuentran los empleados de la Administración Pública Nacional, vigiladores privados, metalúrgicos, textiles, trabajadores del plástico y azucareros del Ingenio Ledesma.
Los montos variarán según la actividad, el convenio colectivo y las condiciones establecidas en cada negociación salarial. En tanto, los siderúrgicos acordaron una bonificación de hasta $1.600.000, aunque todavía no se precisó su cronograma de liquidación.
Estatales nacionales: asignación extraordinaria de $80.000
Los trabajadores de la Administración Pública Nacional alcanzados por el acuerdo salarial aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) recibirán una asignación extraordinaria de $80.000 por única vez en diciembre.
El desembolso se sumará a los incrementos salariales establecidos para el último trimestre del año: 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.
La propuesta fue aceptada por UPCN, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el entendimiento.
Vigiladores privados: $120.000 adicionales
Los trabajadores nucleados en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) percibirán una suma no remunerativa de $120.000, según el acuerdo firmado con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
La negociación también estableció un incremento salarial del 4,01% para diciembre. El esquema contempló adicionales de $60.000 en octubre y $70.000 en noviembre.
Con la actualización, el salario básico de un vigilador general alcanzará los $1.085.000. Al incorporar presentismo, viáticos y la asignación extraordinaria, el ingreso conformado ascenderá a $1.930.000. El adicional se incorporará al básico desde enero de 2027.
Metalúrgicos: bono de $40.000 y aumento salarial
Los empleados comprendidos en la Rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibirán una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000 durante diciembre.
El entendimiento paritario también contempló un incremento del 4% sobre los salarios básicos, como parte de un esquema de actualizaciones escalonadas que se extenderá hasta marzo de 2027.
En noviembre, los trabajadores alcanzados por esta negociación percibieron una asignación de $50.000.
Trabajadores del plástico: suma fija de $110.000
Los empleados de la industria del plástico nucleados en la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) cobrarán una suma fija no remunerativa de $110.000, acompañada por un incremento salarial del 1,6%.
La negociación estableció adicionales progresivos durante los últimos meses del año. En octubre fueron de $90.000, mientras que en noviembre alcanzaron los $105.000.
Para enero de 2027, el importe previsto ascenderá a $120.000. En este caso, se trata de una asignación contemplada dentro de la paritaria y no de un bono específico de fin de año.
Textiles: hasta $316.800 no remunerativos
El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) acordó una actualización para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 808/24.
En diciembre, el incremento acumulado sobre los salarios básicos llegará al 10%, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. La asignación establecida para ese mes será de $316.800.
El beneficio no alcanzará necesariamente a todos los empleados textiles, debido a que otros convenios, como el CCT 501/07, contemplaron cronogramas diferentes.
Azucareros de Ledesma: bono de $300.000
Los trabajadores del Ingenio Ledesma nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de esa empresa (SOEAIL) percibirán un bono extraordinario de $300.000 en diciembre.
El acuerdo salarial correspondiente al período 2026/2027 estableció dos desembolsos de ese monto: el primero fue abonado en agosto y el segundo quedó previsto para el último mes del año.
Además, la negociación incluyó un incremento del 30% en el salario básico y una mejora económica total del 30,26%. El beneficio corresponde exclusivamente al personal alcanzado por el entendimiento con Ledesma.
Siderúrgicos: un bono de hasta $1.600.000
Uno de los acuerdos de mayor monto fue el alcanzado por la Rama 21 de la UOM con la Cámara Argentina del Acero. La negociación contempló una gratificación extraordinaria de $1.600.000 para el personal propio de las empresas siderúrgicas.
En tanto, los trabajadores contratistas quedaron comprendidos en un esquema que estableció un adicional de $1.280.000. El entendimiento también incluyó un incremento salarial del 12%, con un tramo no remunerativo del 6% correspondiente a noviembre y diciembre.
Sin embargo, la información disponible no precisó las fechas de liquidación de las gratificaciones extraordinarias. Por ese motivo, todavía no se pudo confirmar que los trabajadores recibirán la totalidad del bono durante diciembre, publicó Iprofesional.
Bonos de diciembre: cuánto cobrará cada sector
Los acuerdos salariales contemplaron los siguientes adicionales:
Estatales nacionales: $80.000.
Vigiladores privados: $120.000.
Metalúrgicos (Rama 17): $40.000.
Trabajadores del plástico: $110.000.
Textiles (CCT 808/24): $316.800.
Azucareros de Ledesma: $300.000.
Siderúrgicos (Rama 21): entre $1.280.000 y $1.600.000, con fecha de liquidación sin confirmar.