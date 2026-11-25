La economía argentina saldría de la recesión técnica durante el último trimestre de 2026, aunque finalizaría el año con un crecimiento considerablemente inferior al proyectado inicialmente. Así lo señalaron economistas y consultoras tras conocerse los datos de la evolución de la actividad económica correspondientes a septiembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido a principios de noviembre, mostró que los especialistas esperaban una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,7% para este año. La cifra representó apenas una quinta parte del 3,5% que habían calculado hacia finales de 2025.

Las estimaciones recopiladas por la Agencia Noticias Argentinas coincidieron mayoritariamente con esa perspectiva. Si bien los analistas anticiparon una recuperación durante los últimos meses del año, advirtieron sobre la falta de dinamismo del consumo, el crédito y distintos sectores productivos.

La salida de la recesión técnica

Desde la consultora Puente explicaron que los resultados de septiembre dejaron un arrastre estadístico favorable para el último trimestre, lo que permitiría interrumpir dos períodos consecutivos de contracción económica.

“Es probable que el cuarto trimestre termine positivo, finalizando la recesión técnica. Esto se debe a que el dato de septiembre dejó un arrastre positivo de 0,9 puntos hacia el cuarto trimestre”, señalaron. Asimismo, proyectaron un crecimiento anual inferior al 1%.

En la misma línea, el economista Fernando Marull sostuvo: “El rebote del EMAE en septiembre fue menor al esperado, pero algo mejor que agosto. Deja un arrastre para el cuarto trimestre de 0,9%. Si se mantienen niveles de septiembre se saldría de recesión técnica”.

Las proyecciones de crecimiento para 2026

La consultora ACM presentó una estimación ligeramente superior al consenso del mercado. Su escenario base contempló una expansión del PBI cercana al 1%, frente al 0,7% previsto por los participantes del REM.

Según detallaron, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento interanual del 1% durante los primeros nueve meses. Para alcanzar su proyección anual, la actividad debería aumentar alrededor del 1,1% interanual durante los tres meses restantes, con una mejora mensual promedio del 0,36%.

En contraste, alcanzar el crecimiento del 3% contemplado por el Gobierno en el Presupuesto 2027 exigiría una expansión interanual del 9,1% durante el último trimestre. Desde ACM remarcaron que ese escenario distaba del desempeño registrado entre julio y septiembre, cuando la actividad promedió una caída interanual del 1,43%.

El comportamiento del consumo y los sectores productivos

La consultora LCG advirtió que los primeros indicadores de octubre mostraron dificultades en diferentes ramas de la economía. Entre ellas, mencionó la caída de los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y varios sectores industriales.

“Los primeros datos de octubre muestran más rojos que verdes”, indicaron los especialistas, aunque destacaron que el consumo masivo presentó señales favorables. En ese contexto, descartaron una modificación significativa de la dinámica económica en el corto plazo.

“No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo”, explicaron. La consultora estableció un crecimiento del 0,7% como techo para 2026 y proyectó una expansión cercana al 1,5% durante 2027.

Las advertencias por la pérdida de dinamismo

El economista Gabriel Caamaño cuestionó las interpretaciones que atribuyeron la recesión técnica exclusivamente a cuestiones estadísticas y remarcó que la actividad económica efectivamente retrocedió durante el segundo y tercer trimestre.

“Para solucionar un problema, la pérdida de dinamismo en este caso, lo primero que hay que hacer es no negarlo”, expresó. Además, consideró que la contracción terminó por eliminar la inercia positiva generada durante el proceso de estabilización económica.

“Hubo una recesión, todo indica que fue corta por suerte, pero eso terminó de eliminar toda la inercia positiva de la estabilización”, sostuvo Caamaño. El especialista planteó la necesidad de recuperar el dinamismo económico y señaló al crédito como uno de los principales aspectos sobre los cuales deberían adoptarse nuevas medidas.

Los escenarios de menor crecimiento

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, estimó que, si la actividad de septiembre permaneciera sin modificaciones hasta diciembre, la economía finalizaría 2026 con una expansión promedio de apenas el 0,3%, explicada exclusivamente por el arrastre estadístico.

El especialista atribuyó las dificultades al estancamiento del crédito, la incertidumbre sobre la política monetaria, los costos asociados a la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027. Según su evaluación, esos factores explicaron gran parte del escenario de estanflación.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, coincidió con esa estimación y manifestó: “Los datos del tercer trimestre dejan un piso muy bajo para el último período y los datos de octubre no son muy alentadores”. Advirtió que, sin crecimiento durante el último trimestre, la expansión anual sería del 0,3%.

Qué esperan los economistas para los próximos meses

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, interpretó que la mejora registrada en septiembre representó principalmente una recuperación del terreno perdido durante julio, publicó NA.

“Aun así, esperamos que se salga de la recesión técnica en el último trimestre del año con un crecimiento de alrededor de 1,6% en la comparación intertrimestral”, afirmó el especialista.

De esta manera, las proyecciones privadas anticiparon el final de la recesión técnica, aunque sin una recuperación significativa del ritmo de crecimiento. La evolución del crédito, el consumo y la producción serán determinantes para el desempeño económico de 2027.