El programa de descentralización del Municipio estará este jueves de 8:30 a 12:00 en la intersección de calles Miguel “Zurdo” Martínez y Astor Piazzolla, para facilitar a los vecinos el acceso a trámites, programas y distintos acompañamientos municipales.
La Municipalidad de Paraná llevará adelante una nueva jornada de Oficinas a la Comunidad, el programa que acerca los servicios municipales a distintos sectores de la ciudad para facilitar a los vecinos el acceso a trámites, consultas, programas y acompañamientos.
En esta oportunidad, el dispositivo se instalará este jueves, de 8:30 a 12:00, en la intersección de Miguel "Zurdo" Martínez y Astor Piazzolla, en la zona de la Vecinal Mosconi III, donde los vecinos podrán acercarse para realizar consultas y recibir asesoramiento sobre las distintas prestaciones y servicios municipales.
La iniciativa forma parte de las políticas de descentralización del Municipio, con el objetivo de acercar el Estado a los barrios y facilitar el acceso de la comunidad a sus distintas áreas y herramientas de atención.