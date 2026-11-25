Un grupo de pescadores deportivos rescató a un tatú mulita que había quedado atrapado entre las ramas de los árboles en la zona de islas de Diamante, como consecuencia de la creciente del río Paraná. Los protagonistas divisaron al animal durante una jornada de pesca y decidieron auxiliarlo para trasladarlo hasta tierra firme.

El rescate fue compartido por el pescador deportivo Sebastián Sommer, a través de su cuenta de Instagram, @seba.fishing, donde mostró el momento en que encontraron al ejemplar.

“Somos pescadores deportivos y de casualidad lo vimos, lo rescatamos y lo llevamos a tierra firme en Diamante”, relató Sommer.

Durante el rescate, los pescadores se preguntaron cuánto tiempo habría permanecido el animal atrapado entre las ramas. “Pobrecito”, se escuchó decir a uno de los protagonistas mientras auxiliaban al ejemplar.

La mulita pampeana, una especie de la fauna autóctona

La mulita pampeana (Dasypus hybridus), también conocida como tatú mulita, mulita chica o mulita de siete bandas, es un pequeño mamífero que habita los pastizales y las sabanas del centro y norte de Argentina.

Se distribuye principalmente en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa. Su presencia contribuye al equilibrio de los ecosistemas que habita.

Durante el día recorre el suelo en busca de alimento y cava cuevas que utiliza como refugio y para criar a sus crías. Estos túneles también benefician a otras especies y contribuyen a mejorar las condiciones del suelo.

Entre las principales amenazas para su conservación se encuentran la pérdida de hábitat por la transformación de los pastizales naturales, los atropellamientos en rutas y los ataques de perros domésticos.

La creciente favorece la aparición de fauna silvestre

La crecida de los cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur de Entre Ríos incrementaron los avistajes de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas.

El avance del agua sobre los ambientes naturales puede provocar el desplazamiento de animales hacia sectores habitados o dejarlos atrapados entre la vegetación.

Ante esta situación, se recomendó a la ciudadanía extremar los cuidados para preservar la integridad de los ejemplares y evitar situaciones de riesgo.

Qué hacer ante la aparición de un animal silvestre

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-Mantener distancia y no intentar tocar, capturar ni trasladar al animal por cuenta propia.

-Evitar acercarse para tomar fotografías o grabar videos.

-No acorralarlo y permitirle que pueda alejarse si se encuentra desorientado.

-Mantener a los animales de compañía alejados, dentro de las viviendas o en espacios cerrados y seguros. En exteriores, sujetarlos con correa.

-No ofrecer alimentos ni agua al ejemplar, salvo indicación expresa de profesionales veterinarios.

-No administrar medicamentos, sedantes ni anestésicos sin la indicación y autorización previa del personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.

En caso de encontrar un ejemplar herido, atrapado o en una situación de riesgo, se recomienda dar aviso a las autoridades competentes para que evalúen su intervención.