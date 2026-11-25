Calor en Entre Ríos: cuándo llegará el alivio y volverán las lluvias

El calor se intensificará en Entre Ríos durante los próximos días, con temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados y escasas probabilidades de precipitaciones. El meteorólogo Germán Heinzenknecht anticipó a Elonce que las condiciones podrían configurar la primera ola de calor de la primavera, aunque aclaró que se tratará de un episodio transitorio.

“Tenemos una jornada de transición entre hoy y mañana, para disfrutar de esto que está un poquito más templado, pero después tenemos lo que podría definirse como la primera ola de calor de esta primavera”, explicó el especialista.

Heinzenknecht señaló que las condiciones serán más secas y cálidas de lo esperado para esta época del año, pese a la intensidad del fenómeno de El Niño, cuyos principales efectos se concentran actualmente en el norte del Litoral.

Cuánto durará el calor en Entre Ríos

El período de mayores temperaturas se extenderá entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, cuando comenzarán a moderarse las marcas térmicas.

“Es un evento ocasional que vamos a tener puntualmente entre el viernes y el lunes. Van a ser tres o cuatro días con máximas que serán propias del promedio de diciembre”, precisó Heinzenknecht.

El meteorólogo destacó que la escasa humedad atmosférica permitirá que las elevadas temperaturas resulten relativamente más soportables, aunque estarán por encima de los valores habituales para finales de noviembre.

“El ambiente no va a estar tan húmedo. Entonces, esas altas temperaturas van a ser relativamente más soportables, pero son temperaturas altas para finales de noviembre”, sostuvo.

El impacto de las altas temperaturas en el campo

Las condiciones secas favorecerán el avance de la cosecha de trigo, aunque podrían generar dificultades para los cultivos de verano que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo.

“Esta transición entre noviembre y diciembre le pega un poco al sector agropecuario, en el sentido de que les exige mucho térmicamente a los cultivos. La exigencia atmosférica es importante”, explicó.

En particular, señaló que la soja recientemente implantada y el maíz en desarrollo podrían verse afectados por las restricciones de humedad durante estos días.

El Niño continuará hasta mayo de 2027

Heinzenknecht aseguró que el fenómeno de El Niño continuará presente durante los próximos meses, aunque sus efectos sobre las precipitaciones no serán uniformes en todas las regiones del país.

“El fenómeno de El Niño va a estar presente hasta mayo del año que viene, eso no va a cambiar. El tema es dónde impacta. En este momento está impactando en el norte del Litoral, en el norte de la Mesopotamia, y no tanto en la región pampeana”, explicó.

Anticipan la primera ola de calor de la primavera en Entre Ríos: cuándo llegaría el alivio

Las precipitaciones abundantes en Paraguay, Misiones y el sur de Brasil contribuyeron al incremento de los caudales de los ríos de la región. “La señal del fenómeno de El Niño siempre es hidrológica. En los ríos lo notás enseguida. En las lluvias, a veces sí y a veces no”, indicó.

El especialista también mencionó registros importantes de precipitaciones en sectores de Cuyo y del noroeste argentino, donde las lluvias resultaron favorables debido a las condiciones de sequedad previas.

En cambio, en Entre Ríos y el centro-sur de Santa Fe, las precipitaciones no fueron tan abundantes. “Por lo pronto, las lluvias alcanzan, pero no han sido abundantes o sobradas. Diciembre vendría de esa manera también”, anticipó.

Cuándo volverían las lluvias a Entre Ríos

Tras el período seco y caluroso de finales de noviembre, Heinzenknecht anticipó que podrían registrarse algunas precipitaciones el miércoles 2 de diciembre, aunque el repunte más significativo se produciría posteriormente.

“Diciembre va a tener un repunte de lluvias recién a partir del 5 o 6. Entre el 10 y el 20 de diciembre va a ser un período un poco más húmedo, con un repunte más generalizado de lluvias”, adelantó.

El regreso de las precipitaciones representaría un alivio para el sector agropecuario, especialmente para los cultivos que deberán atravesar varios días de temperaturas elevadas y escasa humedad. “No se inquieten, las lluvias van a reaparecer, pero tenemos que pasar este período relativamente seco”, expresó.

Respecto de las temperaturas, aclaró que, una vez finalizado el episodio de calor, volverán condiciones más moderadas, dentro del ascenso térmico habitual por la proximidad del verano.

Por qué podrían ser más frecuentes las tormentas durante el verano

Consultado sobre las tormentas que se desarrollan rápidamente y afectan sectores puntuales de Entre Ríos, en ocasiones acompañadas por granizo, Heinzenknecht explicó que están relacionadas con la disponibilidad de humedad y el calentamiento de la superficie.

“Cuando tenés disponibilidad de humedad en esta época del año, el sol empieza a apretar, la superficie comienza a calentarse y aparecen las tormentas que los meteorólogos llamamos de convección”, detalló.

Estos fenómenos pueden desarrollarse en apenas dos o tres horas y afectar áreas reducidas, mientras que en localidades cercanas las condiciones permanecen estables.

El meteorólogo anticipó que este tipo de tormentas continuará registrándose durante el verano debido al aporte de humedad asociado al fenómeno de El Niño.

“Vamos a tener siempre el combustible como para que estas tormentas se vayan armando. La frecuencia de tormentas posiblemente sea más importante este año que en otros años”, concluyó Heinzenknecht.