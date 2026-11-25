Una cocinera de Río Negro obtuvo un fallo que ordena a sus exempleadores pagarle $95.771.860,82 por distintos incumplimientos laborales. La sentencia fue dictada en junio de 2026 por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que reconoció una relación laboral superior a nueve años.

La mujer había comenzado a trabajar en un local gastronómico el 1° de febrero de 2012. Según sostuvo en la demanda, cumplía jornadas de ocho horas de lunes a lunes y cobraba menos de lo que le correspondía.

Además de cocinar, realizaba tareas de limpieza. Su presentación también cuestionó la registración del vínculo y reclamó salarios pendientes y otros conceptos derivados de la relación laboral.

Los testimonios sobre las jornadas de trabajo

La cocinera indicó que su horario habitual se extendía de 7 a 15. Durante el juicio, dos clientes del establecimiento aportaron testimonios sobre las tareas que desempeñaba.

Uno de ellos aseguró que la veía trabajar cuando concurría a almorzar, incluso los fines de semana. Otra testigo señaló que los sábados y domingos también cumplía horarios nocturnos.

Esas declaraciones integraron las pruebas valoradas por el tribunal. Los empleadores, por su parte, no respondieron a la demanda y fueron declarados en rebeldía.

El reclamo después del inicio de la pandemia

El 20 de marzo de 2020 le comunicaron que no continuaría trabajando. En abril de 2021, la mujer envió un telegrama para exigir la regularización de su situación y el pago de los salarios adeudados.

Ante la falta de respuesta, se consideró despedida. Posteriormente, en noviembre de 2022, inició la demanda contra sus antiguos empleadores.

La Justicia tomó abril de 2021 como fecha de finalización del vínculo. Por ese motivo, reconoció una antigüedad superior a nueve años, aunque la prestación efectiva de tareas se había interrumpido durante la pandemia.

Cómo se calculó la indemnización

El fallo incluyó indemnización por antigüedad, falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras, salarios adeudados y agravamientos indemnizatorios. El capital reconocido fue de $3.060.658,28.

Con las actualizaciones y los intereses calculados en la sentencia, la suma ascendió a $95.771.860,82. Por lo tanto, el total a favor de la cocinera no corresponde únicamente a la indemnización por la finalización del empleo.

El tribunal estableció un plazo de diez días desde la notificación para efectuar el pago. También dispuso que los intereses continúen acumulándose hasta la cancelación de la deuda.