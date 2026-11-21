El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a regir el 1.º de diciembre de 2026, aunque las empresas no podrán utilizar inmediatamente los recursos acumulados para afrontar desvinculaciones. El sistema exige un período mínimo de doce meses completos y consecutivos de aportes.

Ese plazo se cuenta desde el mes en que ARCA registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador. Mientras no se cumpla la condición, las obligaciones deberán afrontarse con recursos de la empresa.

El mecanismo de financiamiento debe distinguirse de los cambios en el cálculo indemnizatorio. La fórmula mantiene un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses, pero incorpora definiciones sobre la remuneración que se utiliza como base.

Qué conceptos integran el cálculo de la indemnización

Según explicó el abogado Luis Raskovsky, socio de Raskovsky & Asociados, la Ley 27.802 establece precisiones sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Esas condiciones determinan qué pagos deben considerarse al calcular la indemnización por antigüedad.

La definición de remuneración mensual excluye conceptos que no se pagan todos los meses, como el aguinaldo y los premios de periodicidad anual o semestral. Para considerar habitual un concepto, se exige que se haya devengado durante al menos seis meses del último año calendario.

En los componentes variables, como comisiones, horas extra o premios mensuales, se utiliza el promedio de los últimos seis meses o del último año si resulta más favorable para el trabajador. Esto significa que un mes excepcional de comisiones no determina por sí solo la base.

Qué límites tiene la cobertura del fondo

El Fondo de Asistencia Laboral contempla obligaciones como la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido. También puede aplicarse a determinadas extinciones por mutuo acuerdo, bajo las condiciones del régimen.

Raskovsky advirtió que su cobertura requiere vínculos registrados con una antelación mínima de un año a la extinción. Si la registración es deficiente, el fondo toma como referencia lo declarado y la diferencia continúa a cargo del empleador.

La existencia de una cuenta tampoco garantiza que alcance para cancelar toda la obligación. Si el saldo resulta insuficiente, la empresa deberá cubrir el importe restante con sus propios recursos.

Cómo puede impactar en los pagos durante 2027

La fecha de disponibilidad del Fondo de Asistencia Laboral dependerá del inicio efectivo de los aportes y del cumplimiento de los doce períodos exigidos. Por ese motivo, no corresponde interpretar su entrada en vigencia como una cobertura inmediata de los despidos del próximo año.

En cuanto al cálculo, el especialista señaló que las nuevas reglas pueden reducir la incidencia de bonos no mensuales y de remuneraciones variables extraordinarias. También indicó que se mantiene el tope vinculado al promedio del convenio, con un piso del 67% de la remuneración considerada.

El monto de cada desvinculación dependerá de la antigüedad, los conceptos salariales computables y las condiciones de la relación laboral. El fondo funcionará como una herramienta para financiar obligaciones, sin eliminar la responsabilidad del empleador por las diferencias que correspondan.