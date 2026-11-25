El diario personal del Papa Francisco salió a la luz y reveló aspectos desconocidos de la intimidad de Jorge Mario Bergoglio, entre ellos sus experiencias místicas, sus temores, las visiones del demonio y una profunda crisis espiritual que atravesó durante su pontificado.

El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reunió los escritos privados del pontífice en el libro El diario personal del Papa Francisco, cuya publicación contó con el consentimiento de León XIV.

En una entrevista con los medios de comunicación del Vaticano, Fernández explicó cómo accedió a los documentos, qué motivó su publicación y cuáles fueron las revelaciones que más lo sorprendieron sobre quien fuera su amigo y colaborador.

“La mayor parte del Diario contiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen potentes estímulos para nosotros”, expresó.

El pedido que Francisco le hizo antes de morir

Fernández recordó que conoció la existencia de los escritos durante una conversación privada con Francisco en su residencia de Santa Marta. En aquella oportunidad, ambos analizaban la posibilidad de preparar un documento que estableciera cómo proceder en caso de que el Papa perdiera irreversiblemente la conciencia.

En ese contexto, Bergoglio le mostró un espacio donde guardaba tres documentos y una agenda que utilizaba como diario personal.

“Allí me dijo: ‘De esto verán ustedes’. No recuerdo exactamente las otras palabras, solo recuerdo la expresión ‘lo que sea para edificación’. Es decir, me pedía que, llegado el momento, viera lo que podía servir a la gente para su edificación”, relató el cardenal.

Tras la elección de León XIV, Fernández decidió esperar algunos meses antes de plantearle el tema al nuevo pontífice. Sin embargo, la preocupación por el destino de los documentos lo llevó a contarle aquella conversación.

“Mostró curiosidad y dos días después encontró la caja donde estaban todos esos textos que Francisco me había mostrado. Inmediatamente me mandó la caja para que hiciera ese trabajo”, recordó.

Las revelaciones que sorprendieron al cardenal Fernández

El religioso argentino reconoció que desconocía buena parte de las experiencias personales que Bergoglio había dejado registradas en sus escritos.

“Yo mismo, cuando abrí la caja y leí el Diario, me sorprendí, quedé shockeado, porque allí había información que nunca había escuchado, no chimentos, sino datos indispensables para entender la persona y el alma de Francisco de primera mano”, manifestó.

Fernández admitió que inicialmente dudó sobre la conveniencia de publicar algunos pasajes debido a su carácter íntimo. No obstante, decidió incluirlos al considerar que podían contribuir a la reflexión espiritual de los lectores.

El libro fue organizado por temas y dejó afuera cuestiones cotidianas, fragmentos repetidos, referencias a la intimidad de personas que todavía viven y anotaciones realizadas mediante símbolos difíciles de interpretar.

“Hay muchas partes escritas con unos signos extraños, como jeroglíficos. Evidentemente son cosas que él quería que nadie leyera en el futuro y debemos respetar esa voluntad”, explicó.

Las visiones del demonio que Francisco dejó por escrito

Entre los aspectos más sorprendentes del diario aparecieron las experiencias espirituales que Francisco describió como encuentros con Jesús, la Virgen María y el demonio.

Fernández explicó que, pese a la cercanía que mantenía con Bergoglio, el pontífice nunca le había hablado de esas vivencias.

“Él nunca hablaba de estas cosas íntimas. Te podía hablar de convicciones muy personales y polémicas sobre temas sociales, políticos, pastorales, sin ocultar nada, pero no de su experiencia espiritual personal”, señaló.

En uno de los fragmentos fechados el 7 de junio de 2018, Francisco escribió: “Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró… La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”.

El cardenal indicó que estas referencias aparecieron en reiteradas oportunidades, incluso en el último párrafo del diario, en el que Bergoglio realizó una revisión de su vida.

“Uno podría tomar estas cosas como propias de su imaginación, o solo como detalles que provocan susto. Pero su significado es muy hondo”, sostuvo Fernández.

Según su interpretación, aquellas experiencias representaban momentos de reflexión en los que Francisco sentía la necesidad de profundizar su vida espiritual y recuperar el sentido de su misión.

La profunda crisis espiritual que atravesó Francisco

Otro de los aspectos desconocidos que reveló la publicación fue el período de dificultades interiores que el pontífice argentino experimentó entre 2021 y 2022. En sus anotaciones utilizó expresiones como “aridez”, “desolación” y “época oscura”.

“Tuvo una fuerte crisis espiritual en 2021 y 2022, que impresiona porque uno no se lo imaginaba”, afirmó Fernández.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe explicó que Francisco interpretaba las dificultades y las tentaciones como una preparación para alcanzar una mayor madurez espiritual.

“Esta crisis interior que vivió no lo preparó para una misión más grande o para algo exteriormente llamativo. Lo preparó para alcanzar la verdadera paz interior, el sentido más alto de su vida”, indicó.

Fernández vinculó la superación de aquella etapa con dos de los últimos documentos del pontificado de Bergoglio: la exhortación apostólica C’est la confiance, dedicada a santa Teresita del Niño Jesús, y la encíclica Dilexit nos.

“Los últimos documentos de Francisco son producto de la superación de su gran crisis, son como la expresión de esa última etapa de su vida donde Dios lo había purificado y transformado”, consideró.

La devoción de Bergoglio y su preocupación por los más vulnerables

Los escritos también permitieron conocer la importancia que Francisco otorgaba a la religiosidad popular y a prácticas de devoción que formaban parte de su vida cotidiana.

Entre ellas, Fernández mencionó la costumbre de colocar pequeños papeles con peticiones debajo de una imagen de san José, como una forma de reconocer la necesidad de ayuda y depositar su confianza en Dios.

“El Papa Francisco no solo amaba la piedad popular. Él la vivía y la practicaba como uno más. De ese modo se unía de corazón al pueblo más sencillo”, destacó.

Además del diario, el cardenal encontró documentos eclesiásticos que Bergoglio había conservado con numerosas frases subrayadas, relacionadas con la fe, la compasión y la dignidad humana.

“Esta convicción forjó toda su vida y su corazón”, afirmó al referirse a la preocupación del pontífice por los pobres, las personas con discapacidad, los migrantes y los presos.

“Aquí está. Te cumplí”

Fernández reconoció que la publicación del libro representó también el cumplimiento de un compromiso personal con Francisco. Desde su fallecimiento, había evitado brindar testimonios sobre la relación que mantuvo con el pontífice.

“Me costó decidirme a hacerlo, porque durante mucho tiempo no hablé de Francisco”, confesó.

Entre los pasajes que más lo conmovieron, destacó una anotación del 1.º de mayo de 2019, en la que Bergoglio describió una experiencia de profundo consuelo espiritual.

“Sentí con certeza que el Señor me amó con predilección. Fue un largo rato en que el Señor me manifestó el amor que me tiene… Lo sentí como si fuera el colchón que me rodeó y me salvó de la desintegración”, escribió Francisco.

Finalmente, el cardenal sostuvo que la publicación permitió conocer una dimensión del pontífice que había permanecido reservada durante años.

“Este libro me permite hacerlo hablar a él, hacer que resuene una voz suya que no habíamos escuchado, y que nos vuelve a sorprender”, concluyó en declaraciones a Vatican News.