Trabajadores de Vialidad Provincial encontraron un animal silvestre herido cuando se dirigían a Villa San Marcial. Por sus características físicas, sería un ejemplar de aguará popé.
Trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), pertenecientes al destacamento Basavilbaso, rescataron a un animal que encontraron herido cuando se dirigían a Villa San Marcial.
El ejemplar, que por sus características físicas sería un mapache o aguará popé (Procyon cancrivorus), presentaba signos de haber sufrido fuertes golpes, presumiblemente tras ser embestido por un vehículo cuando intentaba atravesar la ruta.
Al advertir la situación, los trabajadores viales decidieron detener su marcha, recoger al animal y acomodarlo en la caja de la camioneta en la que se movilizaban, con el propósito de procurar asistencia para el ejemplar y evitar que las lesiones sufridas le costaran la vida.
En diálogo con FM Riel, los trabajadores manifestaron su sorpresa por el hallazgo y aseguraron que nunca antes habían visto un animal de estas características en la zona.
El aguará popé es un mamífero autóctono que forma parte de la fauna silvestre entrerriana. De hábitos predominantemente nocturnos, suele frecuentar montes, humedales y sectores próximos a cursos de agua, por lo que no resulta habitual observarlo durante el día.
Se caracteriza por su pelaje grisáceo, las manchas oscuras alrededor de los ojos, semejantes a un antifaz, y su cola anillada.