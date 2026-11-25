La Justicia federal procesó al hombre acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una llamada al servicio de emergencias 911, realizada días antes de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. El sospechoso recuperó la libertad, aunque deberá cumplir una serie de restricciones judiciales.

Se trata de Damián Avelino Giles, un obrero de 49 años domiciliado en el partido bonaerense de Pilar, quien quedó procesado por los delitos de amenazas anónimas agravadas e intimidación pública agravada.

La resolución fue firmada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento, aunque no advirtió riesgos procesales concretos que justificaran dictar la prisión preventiva.

La amenaza contra el papa León XIV

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 6 de noviembre de 2026, cuando una persona se comunicó con el servicio de emergencias 911 desde una zona cercana a Pilar.

“Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa”, expresó una voz masculina durante la comunicación que motivó la intervención de las fuerzas federales.

La amenaza se produjo poco antes de la visita de León XIV a la Argentina, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los investigadores, el mensaje habría tenido como finalidad generar temor y alarma pública entre los fieles que esperaban participar de las actividades del Pontífice.

Cómo identificaron al acusado

La investigación quedó a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Tras un primer allanamiento sin resultados positivos en Del Viso, los investigadores profundizaron el entrecruzamiento de información de organismos públicos, empresas telefónicas y plataformas de pagos digitales.

Las tareas permitieron identificar al sospechoso, quien fue detenido el 7 de noviembre durante un procedimiento realizado en una vivienda de Villa Rosa, en el partido de Pilar.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares. Según consta en el expediente, los peritos detectaron que el registro de la comunicación con el servicio de emergencias había sido eliminado de uno de los dispositivos.

El acusado negó haber amenazado al Papa

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó un peritaje acústico para determinar si la voz registrada durante la llamada correspondía a Giles. Sin embargo, el estudio no permitió arribar a una identificación concluyente debido a la escasa duración de la comunicación.

El acusado prestó declaración indagatoria el 10 de noviembre y negó haber realizado la amenaza contra León XIV. Su defensa también incorporó el testimonio de Esmeralda Giles con el objetivo de desvincularlo del hecho.

Pese a esos planteos, el magistrado consideró que el conjunto de indicios y elementos documentales reunidos resultaba suficiente para disponer el procesamiento sin prisión preventiva.

Las restricciones judiciales y el millonario embargo

Aunque recuperó la libertad, Giles deberá cumplir una serie de condiciones establecidas por la Justicia federal:

Prohibición de abandonar el país.

Mantener un domicilio constituido.

Proporcionar un número telefónico de contacto.

Informar cualquier ausencia de su domicilio que supere las 24 horas.

El magistrado también ordenó comunicar la resolución a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de Reincidencia y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Además, dispuso un embargo de $53,5 millones sobre los bienes del acusado, como parte de las medidas patrimoniales vinculadas con la causa.

Una vez que el procesamiento quede firme, la investigación avanzará hacia el cierre de la etapa de instrucción. Posteriormente, el fiscal federal Sebastián Bringas deberá evaluar los pasos procesales correspondientes y una eventual elevación de la causa a juicio oral.