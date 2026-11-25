La imagen positiva del Papa León XIV pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre, según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados. El crecimiento fue de 19,7 puntos porcentuales en dos meses, mientras que la valoración negativa quedó en el 3,8%.

El estudio se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre, inmediatamente después de su visita a la Argentina. Incluyó 1.200 casos nacionales mediante cuestionarios online, con un margen de error informado de ±2,53 puntos y un nivel de confianza del 95%.

La proximidad entre la gira y el relevamiento permite observar una coincidencia temporal, pero no determinar cuánto del aumento respondió exclusivamente al viaje. Tampoco establece si esos niveles de valoración se mantienen después de la medición.

El respaldo a los mensajes económicos y sociales

Según publicó Ámbito, la aceptación de algunas declaraciones del Papa León XIV superó incluso su imagen favorable. El 91,1% coincidió con la afirmación de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El sociólogo Agustín Pérez Marchetta, especialista en religiones y creencias, vinculó esa recepción con las dificultades económicas y la búsqueda de contención. En diálogo con el medio, sostuvo que los mensajes sobre trabajo y protección social pusieron en agenda preocupaciones de distintos sectores.

El especialista también señaló que la adhesión puede trascender la identificación religiosa. Participar de una convocatoria o compartir una reflexión del pontífice no implica necesariamente aceptar todas las posiciones de la Iglesia.

Democracia, diálogo y propiedad privada

El 95,1% de los encuestados respaldó la frase “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar”. Otro planteo referido a la confianza en las instituciones obtuvo un 97,2% de aprobación.

La coincidencia fue menor respecto del concepto de “hipoteca social” de la propiedad privada. Ese principio recibió un 69,8% de aceptación, frente a un 21,3% de desacuerdo y un 8,9% de respuestas sin definición.

Los resultados muestran diferencias entre la valoración general del Papa León XIV y la recepción de cada mensaje. También permiten distinguir el respaldo a sus planteos sociales de una adhesión integral a la doctrina católica.

La convocatoria y el interrogante sobre su continuidad

Pérez Marchetta consideró que la visita respondió, además, a una expectativa acumulada durante el pontificado de Francisco, quien no regresó al país. Describió esa situación como una “demanda simbólica entre los fieles argentinos”.

Las celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján reunieron a multitudes y ampliaron la exposición pública del pontífice. Para el sociólogo, ese interés combinó pertenencia colectiva, religiosidad y búsqueda de esperanza.

La incógnita es si esa recepción se traducirá en una participación religiosa sostenida. La encuesta registra una valoración favorable en un momento concreto, pero no permite anticipar cambios duraderos en las prácticas o creencias.