Será un espacio de análisis e intercambio sobre el financiamiento y las alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en la provincia. Se desarrollará el viernes 4 de diciembre, a partir de las 9, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco de Entre Ríos realizarán la jornada institucional El Crédito Hipotecario como Política Habitacional en Entre Ríos, un espacio de análisis e intercambio sobre el financiamiento y las alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en la provincia.
La actividad se desarrollará el viernes 4 de diciembre, a partir de las 9, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.
La jornada propone generar un ámbito de intercambio técnico e institucional para abordar los desafíos del financiamiento habitacional y analizar herramientas que contribuyan a ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda en Entre Ríos.
El encuentro contará con la participación de especialistas invitados. Entre ellos, el especialista en políticas públicas de hábitat y desarrollo urbano, ex secretario de Vivienda de la Nación y ex presidente de Procrear, Iván Kerr; el economista y analista del mercado inmobiliario, Federico González Rouco; y el cofundador de Adequate, Ariel Alejandro Sosa, quien trabaja en el desarrollo de soluciones fintech y herramientas de ahorro programado para el acceso a la primera vivienda.
En el turno de los homenajes, la concejala Silvia Campos (Juntos por Entre Ríos) leyó un comunicado firmado por sus compañeros de bloque Fabián Carbajal, Silvia Campos, Pablo Donadío y Rosana Toso, repudiando las expresiones emitidas en el programa de streaming "El Fortín", donde se sugirió atacar la vivienda de la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Seguidamente, la edila Luisina Minni (Más para Entre Ríos) adhirió a las palabras de Campos, explayándose al respecto.