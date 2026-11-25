Santiago Maratea anunció que eliminará su cuenta de Instagram y se despedirá de su actividad como influencer. En un video dirigido a sus seguidores, explicó que busca cerrar una etapa de más de diez años para dedicarse a un proyecto solidario.

Antes del anuncio, borró sus publicaciones anteriores y retiró la foto de perfil. Conservó el video de despedida y escribió “Gracias por todo” en la biografía de la cuenta, donde reúne casi tres millones y medio de seguidores.

Aunque comunicó su intención de eliminar el perfil, este todavía permanecía visible con ese último mensaje. Maratea remarcó que su decisión “no es bait ni una estrategia de marketing”.

Por qué Santiago Maratea decidió cerrar esta etapa

“Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer”, expresó. También describió la cuenta como “el activo más importante” que construyó en su vida.

Durante su explicación recordó sus comienzos, cuando compartía situaciones personales y empezó a encontrar una audiencia. Ese recorrido se transformó en una carrera que incluyó trabajos con marcas, viajes y campañas públicas.

Santiago Maratea sostuvo que podría continuar con esa actividad, pero que ya no desea hacerlo. “No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”, afirmó.

El proyecto de una fundación dedicada a la salud infantil

El creador de contenido adelantó que quiere orientar su trabajo hacia una institución solidaria. Según contó, la iniciativa ya comenzó y tendrá como principal eje la salud infantil.

“Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación”, manifestó. No precisó en el video cómo funcionará la organización ni cuáles serán sus próximas acciones.

Santi Maratea se DESPIDIÓ DE INSTAGRAM: borró todas sus publicaciones y dejó solo este video de seis minutos en la red social. https://t.co/72r4cyKzn3 — emi (@eeemiliano) November 25, 2026

La propuesta retoma su interés por las campañas de ayuda que impulsó durante su trayectoria en redes. Ahora, según explicó, busca concentrarse en ese objetivo como parte de una nueva etapa.

El temor al cambio y el agradecimiento a sus seguidores

Santiago Maratea reconoció que la decisión le genera incertidumbre. Expresó que no sabe si la fundación alcanzará el desarrollo que espera y que dar ese paso le produce miedo.

Sin embargo, sostuvo que esa preocupación no modifica su elección. “No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione”, aseguró.

En el cierre, agradeció a quienes lo acompañaron durante la última década. “Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos. Y me voy feliz”, concluyó.