"Nunca robé un mango": el fuerte cruce de Santiago Maratea con la China Ansa en PH

El fuerte cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar se convirtió en uno de los momentos más tensos del programa emitido el sábado por Telefe. Una pregunta de la periodista sobre las colectas solidarias del influencer desencadenó una discusión que obligó a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación durante 20 minutos.

El enfrentamiento ocurrió durante el segmento "Frente a frente", en el que los invitados intercambian preguntas. Ansa le propuso a Maratea imaginar que era una persona que había colaborado económicamente con sus campañas y le consultó: "¿Qué le recriminarías a Santiago Maratea?".

El influencer respondió que no encontraba motivos para cuestionarse porque, según afirmó, siempre había cumplido los objetivos de sus colectas. Sin embargo, la periodista insistió y mencionó el caso de un refugio de perros cuya construcción había generado cuestionamientos.

La pregunta que desató el enojo de Maratea

"Vos sos periodista, ¿no?", le preguntó Maratea a Ansa, antes de cuestionar cómo se había informado sobre el proyecto. Cuando ella explicó que había consultado distintos medios de comunicación, el influencer lanzó: "Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas".

La conductora rechazó sus cuestionamientos y aclaró: "Vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta". No obstante, Maratea insistió en que la consulta partía de información incompleta sobre su trabajo solidario.

"Seguramente, China, si nos ponemos realmente a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada", sostuvo. También recordó que había realizado más de treinta colectas y cuestionó que la periodista eligiera precisamente aquella que había recibido críticas.

El escándalo completo de Santi Maratea y la China Ansa en PH Podemos Hablar 2026

La discusión obligó a detener la grabación

El intercambio se volvió más tenso cuando Maratea consideró que la pregunta implicaba una acusación de robo, según lo publicado por La Nación. "¿Qué te pensabas que iba a pasar cuando acusás de ladrón a una persona que no robó? No te hagas la inocente", expresó.

Ansa reiteró que nunca lo había acusado de apropiarse de dinero y pidió disculpas por su repregunta. Visiblemente angustiada, manifestó: "Yo te re sigo en todo. Mi familia te ama. Me quiero morir con lo que me está pasando".

Ante la situación, Andy Kusnetzoff intervino y decidió interrumpir la grabación. "Escuchame, pará, cortemos un minuto y charlémoslo", propuso. El programa mostró posteriormente una placa que indicaba que habían transcurrido 20 minutos.

Maratea defendió sus colectas y cuestionó a los medios

Cuando retomaron la grabación, el conductor reconoció que la conversación había adquirido un tono agresivo y propuso que ambos invitados pudieran expresar sus posiciones para cerrar el conflicto.

Maratea, sin embargo, manifestó que prefería profundizar el debate sobre el tratamiento mediático de sus campañas. "Nunca robé un mango. Es horrible que me acusen de eso", aseguró. Respecto del refugio cuestionado, afirmó: "El refugio está construido. Vos lo podrías ir a ver".

Kusnetzoff señaló que Ansa no debía responder por todas las críticas que el influencer había recibido de los medios. La periodista volvió a disculparse, mientras Maratea sostuvo que no necesitaban reconciliarse porque no existía un conflicto personal entre ambos.

El mea culpa de Andy Kusnetzoff

Después de otro segmento del programa, Kusnetzoff retomó lo sucedido y reconoció que tenía dudas sobre su desempeño como conductor. "No sé si estuve a la altura, no sé si hice lo que pude", expresó.

"Mi tarea como conductor es que todos estén bien. Siento que no sé si lo pude manejar", agregó. También admitió que él mismo podría haber formulado una pregunta similar a la de Ansa sin contar con una respuesta.

Finalmente, el conductor explicó que no quería continuar el programa como si nada hubiera ocurrido. El episodio terminó con una reflexión sobre la comunicación y la posibilidad de mantener conversaciones incluso cuando existen desacuerdos. El programa también contó con la participación de Rafael Ferro, Mercedes Funes y Benjamín Amadeo, quienes presenciaron el intercambio que marcó la emisión.