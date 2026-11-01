"La memoria tiene gran importancia", sostuvo Romero en el homenaje a Urquiza en Concepción del Uruguay

Romero reivindicó el legado de Urquiza en el desfile de Concepción del Uruguay.

Rosario Romero destacó la importancia de la memoria histórica durante el multitudinario desfile cívico-militar en Concepción del Uruguay, realizado en homenaje al general Justo José de Urquiza. La intendenta de Paraná participó de la celebración y sostuvo que recordar los acontecimientos del pasado resulta fundamental para proyectar el futuro de la sociedad.

En diálogo con Elonce, Romero valoró especialmente la participación de las escuelas y las nuevas generaciones en el acto. "Todos esos episodios de nuestra historia y todo este recordatorio que también hacen las escuelas es necesario por la importancia de la memoria", expresó mientras se desarrollaba el desfile.

"La memoria tiene gran importancia, así que los pueblos recuerden su pasado no para mirar para atrás, sino para proyectar hacia adelante", afirmó. En ese sentido, destacó el significado de una jornada que reunió a estudiantes, familias, autoridades y distintas instituciones de Entre Ríos.

(Elonce)

El legado de Urquiza y su importancia para la Argentina

La intendenta también reivindicó el papel de Justo José de Urquiza en la organización nacional y su contribución a la construcción de las instituciones argentinas.

"Concepción del Uruguay y especialmente encarnada la historia en Justo José de Urquiza, tuvieron una enorme significación en que hoy seamos la República Argentina", manifestó.

Rosario Romero, intendenta de Paraná (Elonce)

Asimismo, recordó la victoria del Ejército Grande en Caseros y su vinculación con la sanción de la Constitución Nacional. "Si no hubiera sido por el pueblo de Concepción, por Urquiza y por muchos patriotas y por aquel Ejército Grande que venció en Caseros, no tendríamos la Constitución de 1853", sostuvo.

Un llamado al diálogo y al fortalecimiento institucional

Consultada sobre la vigencia de la figura de Urquiza frente a los debates políticos y económicos actuales, Romero consideró que su legado también ofrece enseñanzas para el presente.

"La figura de Urquiza nos tiene que hacer ver el valor de instituciones fuertes, férreas, que respeten los objetivos para los cuales fueron concebidas esas instituciones", señaló.

(Elonce)

En esa línea, pidió avanzar "sin egoísmos, sin estridencias" hacia "una patria que se anime a dialogar, a componer y a tener instituciones fuertes". Además, confirmó que mantiene conversaciones habituales con el intendente José Eduardo Lauritto, el gobernador Rogelio Frigerio y dirigentes de diferentes espacios políticos.

(Elonce)

Aluani y Lauritto destacaron el significado de la celebración

La vicegobernadora Alicia Aluani, quien encabezó el acto en representación del Gobierno provincial, destacó que Urquiza fue "un hombre que realmente con su decisión transformó la historia y el rumbo de nuestra Argentina".

Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos (Elonce)

Por su parte, el intendente José Eduardo Lauritto reivindicó la identidad histórica de Concepción del Uruguay, a la que definió como "la ciudad de los máximos caudillos entrerrianos", y recordó su vinculación con Francisco Ramírez, Urquiza y Ricardo López Jordán.

José Eduardo Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay (Elonce)

El desfile reunió a una multitud en la Plaza General Francisco Ramírez, con la participación de granaderos a caballo, fuerzas armadas, instituciones y establecimientos educativos. La celebración conmemoró los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento.