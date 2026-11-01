El dólar ahorro mantuvo su demanda: un tercio de las compras quedó fuera de los bancos locales

La compra de dólar ahorro se mantuvo prácticamente estable en septiembre, con adquisiciones netas de personas por USD 2.896 millones. El monto quedó apenas por debajo de los USD 2.933 millones de agosto, según el Balance Cambiario difundido por el Banco Central.

La cifra superó el promedio mensual de 2026, ubicado en USD 2.735 millones. Las operaciones fueron registradas bajo el concepto de compra de “billetes y divisas sin fines específicos” por parte de personas humanas.

En el segmento de billetes participaron 1,6 millones de compradores, unos 100.000 menos que el mes anterior. En cambio, la cantidad de vendedores creció en 24.000 y llegó a 758.000.

Qué destino tuvieron los dólares comprados

Al considerar las adquisiciones de personas y empresas, el BCRA estimó que un tercio se contabilizó como Formación de Activos Externos (FAE). Esa proporción alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025.

Otro tercio de los dólares permaneció en depósitos de bancos locales. La parte restante se destinó a cubrir gastos de servicios y otros conceptos corrientes realizados con tarjetas y débitos en cuentas.

Aunque esas operaciones suelen describirse como dólares “bajo el colchón”, la FAE no permite concluir que todo ese dinero se conserve físicamente en los hogares. El indicador abarca la adquisición de activos externos y debe distinguirse del dinero depositado en el sistema bancario local.

El superávit de bienes y los pagos de deuda

La demanda de dólar ahorro convivió con una cuenta corriente cambiaria superavitaria en USD 1.521 millones. El resultado, impulsado por el comercio de bienes, fue el más alto desde mayo.

En contraste, el déficit de la cuenta capital alcanzó los USD 3.185 millones, su mayor nivel desde junio. Los movimientos financieros compensaron así el ingreso neto registrado en la cuenta corriente.

También hubo una salida neta de USD 1.531 millones vinculada con la deuda pública. Ese monto incluyó tanto pagos de capital como de intereses.

El déficit de servicios llegó a su mayor nivel desde abril de 2025

El saldo negativo de servicios trepó a USD 1.061 millones en septiembre. Para encontrar un déficit de esa magnitud hay que remontarse a abril del año pasado.

La mayor salida neta de divisas por turismo explicó buena parte del resultado. También aumentó el déficit de otros componentes, entre ellos los cargos por uso de propiedad intelectual, que alcanzaron un récord histórico.

En el conjunto del mes, las reservas internacionales brutas disminuyeron USD 2.167 millones. El balance mostró una compra de dólar ahorro casi sin cambios, junto con mayores egresos por servicios y compromisos financieros.