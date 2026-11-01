Fuertes inundaciones en México: un muerto tras caer 120 milímetros en menos de una hora

Una tormenta provocó graves inundaciones este viernes en el noroeste de México, con una persona fallecida y vehículos arrastrados por las corrientes. Las ciudades de Guaymas, en Sonora, y San José del Cabo, en Baja California Sur, estuvieron entre las zonas afectadas.

En apenas 45 minutos se acumularon 120 milímetros de lluvia, según los datos difundidos sobre el fenómeno. El agua desbordó arroyos, anegó calles y ocasionó caída de árboles y daños materiales.

Las precipitaciones superaron lo previsto por las autoridades de Protección Civil, que habían anticipado lluvias ligeras. La intensidad del temporal obligó a desplegar equipos de emergencia para asistir a personas atrapadas.

Una persona murió cuando la corriente arrastró un taxi

En Guaymas, medios locales informaron que una persona falleció después de que el taxi en el que se encontraba fuera alcanzado por una corriente de agua y lodo. El hecho ocurrió en el barrio 13 de Julio.

El arroyo Las Palmas registró una crecida inusual y arrastró al menos una decena de vehículos durante la mañana del viernes. Las imágenes difundidas mostraron la fuerza del agua avanzando por sectores urbanos.

🇲🇽 MÉXICO | Tempestade tropical inunda estado mexicano e carros são arrastados ao mar Pelo menos duas pessoas morreram presas em uma ponte, após terem o veículo em que estavam ser arrastado pela forte correnteza https://t.co/paQCGwrKS2 — Metrópoles (@Metropoles) October 31, 2026

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dispuso un operativo con paramédicos, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina de México. Los equipos fueron destinados al rescate de personas y la asistencia de las familias afectadas.

Evacuaron una clínica en San José del Cabo

En San José del Cabo, las autoridades evacuaron una clínica de medicina familiar ante el riesgo de inundación. En el establecimiento había 356 personas, entre pacientes y trabajadores sanitarios.

Los operativos también alcanzaron Costa Azul, el arroyo Ricardo Flores Magón, Santa Rosa y El Tildillo. Un despliegue de al menos 60 efectivos, con apoyo de ambulancias, intervino en distintos rescates.

CIUDAD QUEDA BAJO EL AGUA TRAS LAS LLUVIAS DE LA TORMENTA VANCE 🇲🇽| Las intensas lluvias provocadas por la tormenta Vance causaron severas inundaciones en Mazatlán, Sinaloa, México. Calles y avenidas quedaron anegadas, varios vehículos fueron atrapados por el agua y se realizaron rescates en diferentes sectores de esta ciudad costera. En la comunidad de Ceuta, al norte de Mazatlán, las autoridades habilitaron un refugio preventivo y trasladaron a 45 personas a un albergue temporal, luego de que sus viviendas resultaran inundadas. https://t.co/13dEn2tXFr — News On Demand (@OnDemand_News) November 1, 2026

Protección Civil informó que 41 personas fueron rescatadas y que se retiraron 18 vehículos de las corrientes en esa localidad. A diferencia de lo ocurrido en Guaymas, allí no se reportaron fallecidos.

Vehículos arrastrados hacia el mar y pedidos de ayuda

Costa Azul fue uno de los puntos más comprometidos por las inundaciones en esta zona de México. Los videos publicados en redes sociales mostraron vehículos arrastrados hacia el mar por la fuerza de la corriente.

En Guaymas, una mujer atrapada dentro de una papelería pidió asistencia mientras el agua ingresaba al comercio. “No me importan las pérdidas materiales. Quiero más la vida. Por favor, alguien que nos ayude”, expresó.

El temporal dejó calles anegadas, árboles caídos y daños en ambas ciudades. Tras los rescates, los equipos de emergencia continuaron con la asistencia a los damnificados y las tareas para restablecer la circulación en los sectores afectados.