Emergencia en Galápagos por las inundaciones: hay un muerto, dos desaparecidos y sitios turísticos cerrados

Las Islas Galápagos, en Ecuador, atraviesan una situación de emergencia por las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones y dejaron, hasta el momento, una persona fallecida y dos desaparecidas. Las precipitaciones afectaron especialmente a la isla Santa Cruz, donde se registraron viviendas inundadas, calles anegadas y daños en la infraestructura.

La emergencia comenzó durante la noche del viernes 30 de octubre y se extendió durante la madrugada del sábado, con lluvias que se prolongaron por más de 10 horas. El fenómeno provocó el desbordamiento de cauces naturales y complicó la circulación en distintos sectores de la isla.

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Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron los organismos de respuesta y declararon la emergencia en el cantón Santa Cruz.

Un muerto, dos desaparecidos y decenas de evacuados

Los reportes oficiales confirmaron el fallecimiento de una persona en el sector de Bellavista, mientras que otras dos fueron reportadas como desaparecidas en la zona de Divino Niño. Por el momento, las autoridades no habían precisado la cantidad total de heridos.

Las inundaciones afectaron a los sectores de Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño y La Cascada. En este último barrio, donde viven alrededor de 800 familias, el agua ingresó a numerosas viviendas y provocó importantes pérdidas materiales.

Además, se produjo el derrumbe de una vivienda en Miramar, la caída de postes y problemas en el suministro eléctrico en distintos puntos de la parte alta de Santa Cruz.

Alrededor de 80 personas fueron evacuadas y trasladadas al Coliseo de Deportes de la isla, que fue habilitado como centro de acogida para asistir a los damnificados.

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Suspendieron vuelos y hay complicaciones en el aeropuerto

Las inundaciones también afectaron la conectividad aérea del archipiélago. El Aeropuerto Ecológico de Galápagos, ubicado en la isla Baltra, suspendió sus operaciones comerciales debido a las condiciones climáticas y a los problemas registrados en la vía de acceso a la terminal.

Aunque inicialmente se había anunciado una interrupción hasta el mediodía, las restricciones continuaron durante la jornada. Varios vuelos procedentes de Quito y Guayaquil fueron cancelados y otros servicios hacia San Cristóbal registraron inconvenientes por la baja visibilidad y las precipitaciones.

Las autoridades trabajaban para recuperar la circulación en los caminos afectados y permitir el restablecimiento de las operaciones. Mientras tanto, el aeropuerto quedó reservado para vuelos de emergencia y ayuda humanitaria.

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La situación generó complicaciones para los turistas que tenían previsto llegar al archipiélago o regresar al continente durante el feriado nacional de Ecuador.

Cerraron seis atractivos turísticos de Galápagos

Como medida preventiva, la Dirección del Parque Nacional Galápagos dispuso restricciones de acceso a seis sitios turísticos de las islas Santa Cruz y San Cristóbal.

En Santa Cruz, los lugares alcanzados por la medida son: Playa El Garrapatero; Las Grietas, Puntudo, El Chato. En San Cristóbal, los sitios con acceso restringido son: Playa Puerto Chino y Baquerizo.

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La decisión se tomó debido a las condiciones de seguridad y al impacto de las precipitaciones. Los guardaparques evaluarán el estado de los caminos y de los espacios naturales antes de autorizar su reapertura.

Desde el Parque Nacional solicitaron a residentes, visitantes, guías y operadores turísticos respetar las indicaciones del personal y evitar trasladarse hacia los sectores afectados. Por el momento, no se estableció una fecha para normalizar las visitas.

Despliegan operativos de asistencia para los damnificados

Los organismos de emergencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos y las autoridades locales trabajan en conjunto para asistir a las familias afectadas.

El Gobierno ecuatoriano coordinó el envío de asistencia humanitaria, con la preparación de 800 kits de primera respuesta y otros 250 destinados a brindar elementos para dormir a las personas evacuadas.

También se desplegaron profesionales de la salud para atender a los damnificados. Según los reportes oficiales, se realizaron 54 atenciones médicas y tres pacientes fueron trasladados al Hospital República del Ecuador.

Las autoridades pidieron evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente entre Puerto Ayora y Bellavista, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.