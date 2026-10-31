El albañil cumbiero entrerriano llegó al Top 50 de Spotify Argentina: la canción que lo posicionó en el ranking

El joven entrerriano Lauti Monzón, conocido como el "albañil cumbiero" alcanzó un nuevo logro en su carrera musical: su canción “Quién dice” llegó al puesto 50 del ranking de Spotify Argentina, un reconocimiento que representa un importante paso en el camino artístico del joven que conquistó las redes sociales con su voz mientras trabajaba como albañil.

El cantante, residente de Concepción del Uruguay, atraviesa un momento de crecimiento profesional luego de que un video suyo interpretando una canción en una obra de construcción se volviera viral. Aquella grabación cambió sus perspectivas y le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro de la música.

De trabajar como albañil a cumplir su sueño de ser cantante

La historia de Lauti Monzón llamó la atención por el recorrido que lo llevó desde una obra de construcción hasta los escenarios y el ambiente musical.

En una entrevista con Elonce, el joven había contado cómo descubrió que el video en el que aparecía cantando se había vuelto viral. “Un día estábamos trabajando e hicimos el video. Al otro día volvimos a la obra y me dijeron que era viral. Yo no lo creía hasta que me mostraron”, recordó.

La repercusión le permitió recibir propuestas artísticas y comenzar a dedicarse de lleno a su pasión. “Siempre quise ser cantante, toda mi vida. Esto es un sueño cumplido”, expresó durante aquella entrevista.

También explicó que, por el momento, había dejado su trabajo en la construcción para concentrarse en las oportunidades musicales que comenzaron a aparecer. “Ahora no estoy trabajando en la obra. Me estoy metiendo más en la música”, señaló.

Un contrato musical y nuevas oportunidades

El crecimiento de su popularidad también le permitió establecer vínculos con referentes del ambiente musical. Luego de ser contactado por el programa de streaming Un Poco de Ruido, llegó la propuesta de incorporarse al proyecto La Juntada de los Artistas, con el que comenzó a desarrollar nuevas experiencias.

“Me contactaron de Un Poco de Ruido y después llegó la gente de La Juntada de los Artistas”, contó.

Además, Monzón había confirmado que firmó un contrato musical y que comenzó a viajar regularmente a Buenos Aires para participar de encuentros y actividades vinculadas con su carrera.

En paralelo, empezó a trabajar en canciones propias para desarrollar una identidad artística. “Ahora estamos escribiendo temas nuevos, saliendo un poco de otros artistas para hacer lo mío”, explicó.