El albañil entrerriano que se hizo viral por cantar en una obra, sueña con tener su banda

El albañil entrerriano que se hizo viral por cantar en una obra, Facundo Molina, contó cómo una grabación espontánea junto a un compañero de trabajo lo llevó a presentarse en los estudios de Luzu TV y le abrió nuevas oportunidades en la música. El joven, oriundo de Concepción del Uruguay, dialogó con Elonce desde San Salvador, donde se encontraba visitando a familiares de su esposa después de haber sido despedido de la construcción.

La historia comenzó con un video grabado durante una jornada laboral, en el que Molina sorprendió con su interpretación musical. Las imágenes circularon por las redes sociales, superaron las 200.000 reproducciones y despertaron el interés de miles de usuarios. La repercusión permitió que, junto a su compañero Lautaro, llegara a uno de los canales de streaming más conocidos del país.

Sin embargo, mientras su voz ganaba reconocimiento, Facundo atravesó una situación inesperada: perdió su empleo como albañil. Lejos de abandonar sus aspiraciones, decidió aprovechar la exposición que había conseguido para intentar dedicarse profesionalmente a la música. “Estoy trabajando para ver si puedo formar algo para mí, como para arrancar como artista”, expresó.

El video viral que comenzó como una broma entre compañeros

Molina explicó que nunca había imaginado convertirse en protagonista de una grabación que alcanzaría semejante repercusión. De hecho, aseguró que inicialmente no tenía intenciones de aparecer cantando frente a una cámara porque sentía temor de exponerse públicamente.

“El que iba a salir en el video era Lauti, porque a él le gustaba mostrarse y cantar. Yo tengo una especie de pánico escénico y no me animaba a cantar”, relató a Elonce. Según explicó, su participación surgió de manera improvisada cuando observó que su compañero se agachaba para recoger un casco.

“Cuando vi que se agachó a juntar el casco, creí que se había olvidado la letra. Entonces, yo lo seguí, pero fue nada más por eso”, recordó. Aquella intervención, que para él había sido un gesto espontáneo entre trabajadores, terminó convirtiéndose en el momento que despertó el interés del público.

Facundo reconoció que, en un primer momento, no dimensionó lo que estaba sucediendo. Mientras su compañero celebraba las reproducciones, él continuaba observando la situación con cierta distancia. “Cuando el video se viralizó, Lauti saltaba en una pata, literalmente, y yo no le di mucha importancia porque canté de onda nomás”, señaló.

De una obra en construcción a los estudios de Luzu TV

La difusión del video permitió que ambos albañiles comenzaran a recibir comentarios y mensajes de personas que destacaban sus interpretaciones. A partir de ese reconocimiento, realizaron algunas transmisiones en vivo desde sus casas y posteriormente recibieron la oportunidad de presentarse en Luzu TV.

“Después surgió esto de ir a Luzu. Fuimos juntos y, a partir de ahí, cada cual decidió seguir su camino”, explicó Molina. Aclaró que la relación artística había surgido de manera casual, ya que ambos se habían conocido trabajando en la misma obra.

“Nosotros nos conocimos ahí, en la obra. Fue un video totalmente casual y después cada cual siguió su camino”, añadió. De esta manera, el joven comenzó a pensar en un proyecto individual que le permitiera aprovechar el reconocimiento obtenido.

La experiencia también representó un cambio personal. Facundo pasó de cantar únicamente frente a sus compañeros a presentarse ante cámaras y recibir propuestas de personas interesadas en contratarlo. Aunque reconoció que todavía debía superar algunas inseguridades, aseguró que estaba dispuesto a desarrollar esa nueva faceta.

Lo despidieron de la obra y decidió apostar por la música

Durante la entrevista, Molina reveló que había perdido su empleo en la construcción y aseguró que no recibió explicaciones sobre la decisión. La situación lo llevó a reorganizar sus planes personales y laborales mientras analizaba las posibilidades que comenzaron a surgir a partir de su popularidad.

“A mí también me echaron de la obra. No me dieron motivo ni explicación y entonces aprovechamos para tomar unas vacaciones y venir a visitar a la familia”, contó desde San Salvador, localidad entrerriana de donde es oriunda su esposa.

El joven explicó que, mientras trabajaba como albañil, tenía previsto tomarse vacaciones recién en diciembre. Sin embargo, el despido modificó esos planes y decidió aprovechar el tiempo para reencontrarse con sus familiares.

“Desde que entré a la obra no habíamos podido venir porque las vacaciones me las daban recién en diciembre. Ahora ya me dieron definitivamente las vacaciones”, comentó con humor. En ese contexto, sostuvo que intentaba encontrar una oportunidad laboral en una actividad que siempre le había gustado.

Quiere formar una banda de cumbia y cantar en eventos

Facundo contó que su relación con la música comenzó mucho antes de que su video se hiciera viral. Aunque nunca recibió formación profesional en canto, desarrolló sus habilidades escuchando e imitando a distintos artistas.

“Nunca estudié canto, solo imitaba. Empecé a imitar, por ejemplo, a Uriel Lozano y a otros artistas. Ahora puedo tener un estilo propio con mi voz”, explicó. También señaló que disfruta interpretar diferentes géneros musicales y que no pretende limitarse a un único repertorio.

“Canto folklore, balada, cumbia, lo que sea, pero la idea, si me pongo a trabajar de esto, es hacer una banda de cumbia y poder presentarme en cumpleaños, eventos y boliches”, manifestó.

El cantante consideró que la repercusión de sus videos había llegado en un momento decisivo. “Tengo que aprovechar el momento porque el tren pasa una vez”, afirmó, al referirse a su intención de transformar la popularidad en redes sociales en una actividad laboral estable.

Furor en redes: albañil entrerriano cantaba en la obra y se viralizó, pero ahora sueña con tener una banda

Las primeras propuestas y los obstáculos para comenzar

Molina reveló que, después de su aparición en Luzu TV, comenzaron a contactarlo personas interesadas en contratar sus servicios musicales. Sin embargo, explicó que todavía no había podido concretar esas presentaciones debido a que necesitaba contar con equipamiento propio.

“Gracias a Dios, a la gente le gusta lo que hago, le gusta mi voz. Me han llegado contrataciones que todavía no se concretaron porque estamos viendo si podemos comprar un equipo de sonido”, indicó.

El objetivo inmediato era conseguir los elementos necesarios para actuar como solista mientras avanzaba con la posibilidad de formar una banda. Según explicó, inicialmente podría presentarse con pistas musicales y adaptar el repertorio a cada celebración. “Vamos con sonido y pista, a presentarnos en cumpleaños, boliches y cualquier tipo de evento, y armar un repertorio tanto de cumbia como de folklore, para el público que sea”, detalló.

Cantó en vivo para Elonce y compartió su sueño

Hacia el final de la entrevista, Facundo aceptó interpretar en vivo la canción que había contribuido a su popularidad. La presentación permitió escuchar nuevamente la voz que había llamado la atención de miles de usuarios cuando cantaba entre materiales de construcción y herramientas.

El joven interpretó parte del tema que se había difundido en redes sociales y recibió el agradecimiento de la conductora por compartir su talento. La escena mostró un contraste con aquella primera grabación: quien inicialmente evitaba exponerse frente a una cámara ahora cantaba durante una entrevista televisiva.

Antes de despedirse, Molina agradeció el espacio y manifestó su deseo de continuar creciendo artísticamente. “Muchas gracias por la invitación, por mostrar y presentar mi voz, que es lo importante. Ojalá se me abran muchas puertas y caminos para poder crecer en esto”, expresó.

Su historia comenzó con una intervención improvisada durante una jornada de albañilería, continuó con miles de reproducciones y una visita a Luzu TV, y ahora lo encontró intentando construir una carrera musical. Sin empleo en la construcción, pero con las primeras propuestas para cantar, Facundo buscaba convertir aquella oportunidad inesperada en un nuevo proyecto de vida.