Habilitaron el balneario Thompson y Romero destacó la calidad del agua: "Nos dio impecable"

El balneario Thompson de Paraná ya cuenta con boyado y servicio de guardavidas, tras los trabajos de acondicionamiento realizados por la Municipalidad para anticipar el uso recreativo de la playa. La intendenta Rosario Romero recorrió el sector este lunes y brindó detalles sobre las mejoras, los controles de calidad del agua y las previsiones por la creciente del río Paraná.

Durante una entrevista con Elonce, la presidenta municipal explicó que la decisión respondió a la presencia de vecinos que ya comenzaban a disfrutar de la costa. "Desde la Municipalidad nos pareció prudente habilitar la playa, tenerla con guardavidas y con boyado", expresó.

Romero destacó que los recientes análisis del agua arrojaron resultados favorables. "Hace pocos días también hicimos mediciones de la calidad del agua y dieron muy bien, cuando durante muchos años daba mal. Nos dio impecable", aseguró. Además, señaló que se acondicionaron los duchadores y se instaló un sector de aproximadamente 200 metros de boyado.

Rosario Romero, intendenta de Paraná (Elonce)

Sombrillas gratuitas y mejoras en la playa

La intendenta indicó que también se realizaron trabajos de señalización y mantenimiento para mejorar las condiciones del balneario. El objetivo es ofrecer un espacio recreativo equipado para las familias paranaenses y los turistas.

Entre los servicios disponibles mencionó las sombrillas y los sillones que el Municipio facilita gratuitamente mediante la presentación del documento de identidad. Parte del equipamiento fue elaborado por trabajadores municipales.

"Tenemos equipamiento para que la familia no tenga que venir cargando sillones y sombrillas", explicó Romero, quien destacó que el Thompson es la playa más extensa de la ciudad.

(Elonce)

Qué pasará con la creciente del río Paraná

Durante la recorrida también participó Xavier Bilbao, coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura municipal, quien brindó precisiones sobre las nuevas proyecciones hidrológicas del Instituto Nacional del Agua (INA).

Según explicó, el informe actualizado el 16 de octubre redujo la altura máxima prevista para las próximas semanas. Mientras que las estimaciones anteriores contemplaban niveles de entre 5,10 y 5,30 metros, ahora se proyecta una altura cercana a los 4,70 metros para comienzos de noviembre.

"Se espera que no supere los cinco metros como estaba previsto en el informe anterior", sostuvo Bilbao. No obstante, aclaró que el comportamiento del río dependerá de las precipitaciones en la cuenca y que el Municipio continuará monitoreando la situación para adoptar medidas preventivas si fuera necesario.

Balneario Thompson: Habilitaron el boyado y el servicio de guardavidas

Turistas de Perú y Tucumán disfrutaron del Thompson

La habilitación coincidió con la presencia de turistas que aprovecharon la jornada para conocer la playa. Durante una recorrida de Elonce, visitantes provenientes de Perú y Tucumán compartieron sus impresiones sobre el paisaje y las instalaciones.

Uno de ellos contó que había llegado desde Perú para brindar un seminario de estética canina. "Hoy comenzamos a recorrer y aquí estábamos en la playa disfrutando de un paisaje precioso, limpio, muy bonito, muy bien organizado", manifestó.

Daniel Ferreira, oriundo de Santa Fe y residente en Paraná, explicó que acompañaba a sus colegas después de participar en talleres de peluquería canina realizados en Sala Mayo. El grupo decidió aprovechar su estadía para recorrer los principales atractivos de la ciudad.

Turistas de Perú en el balneario (Elonce)

Elogios a la limpieza y la infraestructura

Jésica y Diego, visitantes de Tucumán, también destacaron las condiciones del balneario. Ambos aprovecharon las últimas horas de su viaje antes de regresar a su provincia.

"Es la primera vez que conozco el río Paraná, que vengo a la capital, me encantó", expresó uno de los turistas. Además, destacó la infraestructura de la costanera y aseguró que le gustaría regresar.

Los visitantes también valoraron la tranquilidad y la atención recibida. "Lo recomendamos para que vengan a visitar porque es un paisaje maravilloso", manifestaron. Aunque no habían llevado ropa de baño, reconocieron que el buen tiempo y las condiciones del lugar los invitaban a disfrutar del agua.