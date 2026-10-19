El río Paraná crece a la altura de los puertos de cuatro localidades entrerrianas

Presencia de camalotes por la creciente del río Paraná

El río Paraná continúa creciendo en distintos puntos de Entre Ríos y registra una tendencia ascendente en La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, según el relevamiento difundido este lunes por la Dirección Provincial de Defensa Civil. Si bien las alturas todavía se mantienen por debajo de los niveles de alerta en esas localidades, el Gobierno provincial sostiene el monitoreo permanente de la situación hídrica.

El informe oficial, elaborado en el marco del fenómeno de El Niño, refleja un comportamiento diferente entre las dos principales cuencas de la provincia. Mientras el río Paraná presenta niveles crecientes en cuatro localidades, en varios puntos de la costa del Uruguay las alturas comenzaron a descender.

Las tareas de seguimiento se realizan de manera coordinada entre Defensa Civil provincial y las áreas municipales, con el objetivo de evaluar la evolución de los ríos, identificar posibles afectaciones y organizar medidas preventivas ante eventuales complicaciones.

El río Paraná crece en La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante

Uno de los puntos donde se registra una tendencia ascendente es La Paz, donde el río Paraná alcanzó este lunes los 5,15 metros. La altura de alerta está establecida en 5,80 metros y la de evacuación en 6,15 metros.

En Hernandarias, el curso de agua también continúa creciendo y se ubica en 4,34 metros. En esa localidad, el nivel de alerta es de 5,50 metros y el de evacuación, de seis metros.

La situación es similar en la capital entrerriana, donde el río Paraná mide 3,72 metros y mantiene una tendencia creciente. El nivel de alerta para la ciudad está fijado en 4,70 metros, mientras que la altura de evacuación es de cinco metros.

Por su parte, Diamante registra una altura de 4,09 metros, también en ascenso. Allí, el nivel de alerta se encuentra en 5,30 metros y el de evacuación en 5,50 metros.

En las cuatro localidades, las mediciones actuales todavía permanecen por debajo de los umbrales de alerta, aunque la tendencia creciente obliga a mantener la vigilancia sobre el comportamiento del río.

El río Paraná, desde los miradores de Bajada Grande (foto Elonce)

Cuánto falta para alcanzar el nivel de alerta en cada localidad

De acuerdo con los registros oficiales de este lunes, la distancia entre las alturas actuales del río Paraná y los respectivos niveles de alerta es la siguiente:

La Paz: 5,15 metros, a 65 centímetros del nivel de alerta.

Hernandarias: 4,34 metros, a 1,16 metros del nivel de alerta.

Paraná: 3,72 metros, a 98 centímetros del nivel de alerta.

Diamante: 4,09 metros, a 1,21 metros del nivel de alerta.

Victoria: 3,74 metros, a 86 centímetros del nivel de alerta, con tendencia estacionaria.

Estos valores permiten dimensionar la situación actual en cada puerto, aunque las alturas de referencia son diferentes según las características de cada localidad.

En Victoria, a diferencia de los otros cuatro puntos mencionados, el río se mantiene estacionario en 3,74 metros. La altura de evacuación está establecida en 4,90 metros.

El río Uruguay baja en varias localidades, pero hay evacuados en Concordia

En contraste con la tendencia creciente del Paraná, el relevamiento oficial muestra un descenso de las alturas en distintos puntos de la costa del río Uruguay.

En Concordia, el río se ubicó en 10,66 metros y presenta una tendencia descendente. El nivel de alerta está establecido en 11 metros y el de evacuación en 12,50 metros.

A pesar de la bajante, la ciudad todavía registra seis familias evacuadas, integradas por 12 adultos y 10 niños, niñas y adolescentes, lo que representa un total de 22 personas.

Los afectados permanecen alojados en el centro de evacuados habilitado en el edificio de la ex Bagley.

En Colón, el río Uruguay se encuentra estacionario en 6,79 metros, por debajo de los 7,10 metros establecidos como nivel de alerta. La altura de evacuación es de 7,90 metros.

Concepción del Uruguay permanece por encima del nivel de alerta

En Concepción del Uruguay, el río registra una altura de 5,44 metros, con tendencia descendente.

Sin embargo, pese a la bajante, el nivel del agua todavía supera en 14 centímetros la marca de alerta, establecida en 5,30 metros.

La altura de evacuación para esa localidad es de 6,30 metros, por lo que el curso de agua permanece por debajo de ese umbral.

En Gualeguaychú, las mediciones informadas se ubican en 3,06 y 3,08 metros, ambas con tendencia descendente.

En la Boca del Gualeguaychú, el registro alcanza los 2,92 metros, también en baja. Los valores de referencia informados para la zona son 3,50 metros de alerta y 3,80 metros de evacuación.

Finalmente, en Ibicuy, el río registra una altura de 1,05 metros y continúa descendiendo, por debajo del nivel de alerta de dos metros y del de evacuación de 2,30 metros.