Crecida del río Paraná: aumentó a 754 la cantidad de evacuados y autoevacuados en Corrientes

La crecida del río Paraná en Corrientes obligó a 754 personas a abandonar sus viviendas, según el último relevamiento difundido este domingo por Defensa Civil. La situación afecta a siete localidades de la provincia, donde continúan los operativos de asistencia y el seguimiento de la evolución del río.

De acuerdo con el informe oficial al que accedió El Litoral, 392 personas fueron evacuadas y otras 362 se autoevacuaron ante el avance del agua. La cifra representa un incremento respecto del viernes, cuando se habían contabilizado 472 personas fuera de sus hogares.

Esto significa que, en dos días, otras 282 personas debieron dejar sus viviendas, mientras las autoridades mantienen la atención sobre las zonas ribereñas afectadas por la creciente.

Itatí, una de las localidades más afectadas

La localidad de Itatí concentra la mayor cantidad de evacuados, con 295 personas que debieron abandonar sus casas mediante los operativos de asistencia. Además, se registraron 18 autoevacuados.

En total, son 313 personas afectadas, correspondientes a 56 familias, que permanecen alojadas en la Casa Promesera, el hospedaje Taba Cué y domicilios de familiares.

Por su parte, en Corrientes Capital se contabilizaron 344 autoevacuados, pertenecientes a 89 familias. El relevamiento no registra personas evacuadas formalmente en la ciudad.

De esta manera, la capital provincial concentra la mayor cantidad de personas que decidieron trasladarse por sus propios medios ante la situación hídrica.

Crecida del río Paraná en Corrientes (foto El Litoral)

La creciente también afecta a otras cinco localidades

En Isla Apipé, Defensa Civil informó que 41 personas de 18 familias debieron ser evacuadas. Los afectados fueron alojados en viviendas municipales y casas de familiares.

En Paso de los Libres, el relevamiento contabilizó 31 evacuados, correspondientes a seis familias, que permanecen alojados en las instalaciones del ex Regimiento.

La localidad de Ituzaingó registra 19 personas evacuadas de cuatro familias. Los vecinos afectados fueron trasladados a viviendas de familiares, al salón de usos múltiples y al albergue del Club San Martín.

En tanto, en Paso de la Patria se registraron cuatro evacuados de una familia, alojados en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.

Finalmente, en Yahapé, dos integrantes de una familia debieron dejar su vivienda y se encuentran alojados en la casa de familiares.

Cuántos evacuados hay en cada localidad de Corrientes

Según el relevamiento de Defensa Civil, la distribución de personas afectadas por la creciente es la siguiente:

Corrientes Capital: 344 autoevacuados.

Itatí: 295 evacuados y 18 autoevacuados.

Isla Apipé: 41 evacuados.

Paso de los Libres: 31 evacuados.

Ituzaingó: 19 evacuados.

Paso de la Patria: cuatro evacuados.

Yahapé: dos evacuados.

El total asciende a 754 personas que permanecen fuera de sus viviendas, entre quienes fueron evacuados mediante operativos y quienes decidieron trasladarse por sus propios medios.

Las autoridades provinciales continúan monitoreando la evolución del río Paraná y la situación de las localidades ribereñas, mientras se mantiene la asistencia a las familias afectadas.