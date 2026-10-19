Se normalizó el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones, pero diez pasos fronterizos permanecen cerrados

Habilitaron totalmente el paso por el puente Banana y sobre el Paranaí Guazú

El tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 12 quedó completamente normalizado durante la tarde de este domingo 18 de octubre, luego de que Vialidad Nacional dispusiera la habilitación total del puente Paranaí Guazú, ubicado entre las localidades de El Alcázar y Caraguatay, en Misiones.

La decisión se tomó después de un nuevo relevamiento de las condiciones de la estructura, que durante las horas anteriores había permanecido habilitada de manera parcial. Hasta ese momento, los vehículos debían circular de forma alternada por un solo carril, una medida de precaución implementada debido a la crecida de los arroyos que afectó distintos sectores de la ruta.

La habilitación del puente Paranaí Guazú se suma a la reapertura total del puente Piray Guazú, conocido como Puente Banana, concretada a las 9:30 de este mismo domingo. En ese sector, Vialidad Nacional también había realizado una evaluación de las condiciones de seguridad antes de autorizar nuevamente la circulación vehicular sin restricciones.

Ambos puentes habían sido alcanzados por medidas preventivas debido al aumento del caudal de los arroyos, situación que obligó a limitar el tránsito mientras se verificaba el estado de las estructuras y las condiciones para el paso seguro de los vehículos.

Con la reapertura de los dos pasos, quedó restablecida la circulación habitual en ambos sectores de la Ruta Nacional 12, una vía fundamental para la conectividad entre las localidades del norte de Misiones.

Diez pasos fronterizos permanecen cerrados en Misiones

La crecida de los ríos Paraná e Iguazú mantiene cerrados diez pasos fronterizos en Misiones, debido a las condiciones hidrológicas que afectan a distintos sectores de la provincia. Según el último relevamiento difundido por la Policía de Misiones, permanecen suspendidos los servicios de lanchas y balsas en los cruces afectados.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Seguridad, el río Paraná registra una altura de 31 metros en Puerto Iguazú y de 10,20 metros en Santa Ana. En tanto, el río Iguazú alcanza los 30 metros, una altura que supera en 20 metros su nivel habitual.

Ante este escenario, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y las restricciones en los pasos fronterizos afectados por la crecida.

En cuanto al tránsito terrestre, las rutas nacionales 12 y 14 se encuentran normalizadas en toda la provincia. Sin embargo, continúa interrumpida la circulación sobre la Ruta Provincial 103, en la zona ribereña de Santa Ana, debido a las condiciones en ese sector.

Por otra parte, la Policía informó que el tránsito en las demás rutas provinciales se desarrolla con normalidad, sin que se hayan reportado nuevas interrupciones vinculadas con la situación hídrica.

A diferencia de lo que ocurre con los ríos Paraná e Iguazú, el río Uruguay presenta niveles considerados normales y los servicios de balsas y lanchas continúan habilitados.

Los registros informados por las autoridades son de 4,35 metros en El Soberbio, 3,63 metros en Alba Posse y 4,54 metros en San Javier.

Finalmente, el relevamiento oficial confirmó que, hasta el cierre del informe, no se registraban personas evacuadas en Misiones. Las autoridades continúan atentas a la evolución de los niveles de los ríos y a las condiciones de circulación en las zonas afectadas. (Misiones Online)