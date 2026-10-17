Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: 17 puertos del Litoral están en alerta o nivel de evacuación

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene a 17 puertos del noreste y el Litoral argentino en situación de alerta o nivel de evacuación. De acuerdo con los registros del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval Argentina, ocho puntos de medición superaron las alturas de evacuación, mientras que otros nueve permanecieron en alerta. La situación se produjo tras las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del Plata, que incrementaron el caudal de los principales cursos de agua de la región.

Los datos difundidos este viernes mostraron que seis puertos registraron una tendencia creciente, cinco presentaron una bajante y otros seis permanecieron estables. Aunque las lluvias dieron una tregua momentánea, el avance del agua hacia el sur continuó generando preocupación en las localidades ribereñas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que las crecidas continuarían desplazándose durante las próximas semanas. En Entre Ríos, las proyecciones señalaron que La Paz podría alcanzar el nivel de alerta el 19 de octubre y el de evacuación desde el 21. Para Paraná y Santa Fe, el organismo estimó que el nivel de alerta podría superarse durante los últimos diez días del mes.

Cuáles son los ocho puertos que superaron el nivel de evacuación

Según los datos del Reporte Hidrometeorológico de Prefectura Naval, cuatro puertos de Misiones permanecieron por encima del nivel de evacuación, aunque registraron una tendencia descendente.

En Iguazú, sobre el río homónimo, la altura alcanzó los 32,8 metros, con tendencia bajante. En Libertad, sobre el río Paraná, se registraron 31,3 metros, también en descenso.

En Eldorado, el Paraná marcó 25,1 metros, mientras que en Libertador alcanzó los 18,9 metros. Ambos puntos presentaron una tendencia bajante.

En Corrientes, Santa Ana registró una altura de 10,5 metros sobre el Paraná, con niveles estables. En Ituzaingó, el mismo río alcanzó los 4,8 metros, con tendencia creciente.

Por su parte, Isla del Cerrito, en Chaco, registró 6,8 metros sobre el río Paraguay, con una tendencia ascendente. En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay alcanzó los 9,5 metros y permaneció estable.

Los nueve puertos que permanecen en nivel de alerta

Otros nueve puntos de medición se encontraban en nivel de alerta, de acuerdo con el relevamiento de Prefectura Naval Argentina.

En Corrientes, Itatí registró una altura de 7,4 metros sobre el río Paraná, con tendencia creciente. En Paso de la Patria, el mismo curso de agua alcanzó los 6,6 metros y también continuó en ascenso.

En Barranqueras, provincia de Chaco, el Paraná marcó 6,1 metros, con tendencia creciente.

Sobre el río Uruguay, las localidades correntinas de Alvear y La Cruz registraron 10,5 metros cada una, mientras que Yapeyú alcanzó los 10 metros y Bompland, 8,5 metros. En los cuatro puntos, los niveles permanecieron estables.

En Entre Ríos, Concepción del Uruguay registró 5,6 metros sobre el río Uruguay, con una tendencia descendente.

En tanto, Boca Gualeguaychú alcanzó los 3 metros sobre el río Gualeguaychú, con una tendencia creciente.

Estos valores corresponden a las escalas hidrométricas de cada puerto, por lo que las alturas no pueden compararse directamente entre localidades.

Cuándo llegaría la creciente del Paraná a Entre Ríos

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua señalaron que la creciente continuaría avanzando hacia el sur durante las próximas semanas, con posibles consecuencias para distintas ciudades ribereñas.

En Corrientes, Barranqueras y Goya, se esperaba que los niveles alcanzaran las alturas de evacuación desde el domingo 18 de octubre.

En Reconquista, provincia de Santa Fe, las estimaciones habían ubicado el nivel de alerta para el 16 de octubre y el de evacuación para el 18.

En territorio entrerriano, La Paz podría alcanzar el nivel de alerta el lunes 19 de octubre y el de evacuación desde el miércoles 21, según las previsiones hidrológicas.

Para las ciudades de Paraná y Santa Fe, el INA estimó que el río podría superar el nivel de alerta durante los últimos diez días de octubre.

En el Delta del Paraná, el mayor impacto del avance de la creciente se produciría dentro de los siguientes 20 a 30 días.

Las fechas correspondieron a proyecciones sujetas a modificaciones según la evolución de las lluvias y los aportes de agua desde las cuencas superiores.

Las lluvias en Brasil y Paraguay impulsaron la creciente

La geógrafa María De Estrada, especialista en gestión del riesgo de desastres y eventos climáticos extremos, explicó que las precipitaciones registradas días atrás en la cuenca alta del Plata fueron determinantes para el incremento de los caudales.

Las lluvias afectaron principalmente a Misiones y sectores del sur de Brasil y Paraguay, desde donde el agua comenzó a desplazarse hacia los tramos inferiores de los ríos.

“Pero la gente del Litoral se ve muy afectada porque toda esa agua termina llegando allí. Y, por una cuestión de pendiente, esa zona es la que más sufre”, explicó la especialista a LA NACION.

De Estrada señaló que, si bien los niveles actuales no habían superado los máximos históricos de la región, podían anticipar las condiciones que se desarrollarían durante el fenómeno de El Niño.

El último informe semanal del INA también contempló precipitaciones ligeras en la cuenca alta del Plata, con un impacto moderado sobre los ríos Paraná y Uruguay y sus afluentes.

Yacyretá mantiene abiertas sus compuertas

Otro de los factores que influyó en el comportamiento del Paraná fue la descarga de agua desde la represa binacional Yacyretá.

Según los reportes citados, las compuertas permanecieron abiertas ante el importante volumen de agua recibido durante octubre. Los informes mencionaron una sobrecarga del 56% en lo que iba del mes.

El agua descargada desde el complejo hidroeléctrico continuó su recorrido aguas abajo, en dirección a las localidades de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Este comportamiento se sumó a los aportes provenientes de las precipitaciones registradas en la cuenca alta, que explicaron buena parte de la creciente observada en distintos puertos.

Las zonas ribereñas y los campos bajos, entre los sectores más expuestos

La especialista María De Estrada advirtió que las localidades y los campos ubicados junto a los ríos Paraná y Paraguay, además de sus afluentes, presentaban una mayor exposición ante las crecientes.

“Esa cuenca tiene poca pendiente, acarrea un volumen enorme de agua y, además, hay mucha población viviendo cerca”, señaló.

La geógrafa explicó que el río Uruguay presenta un comportamiento diferente, debido a que sus aguas escurren con mayor rapidez. En esa cuenca, consideró que los principales riesgos podrían afectar especialmente a productores ganaderos y, en menor medida, arroceros.

También recordó que, durante las últimas décadas, numerosos establecimientos ganaderos comenzaron a utilizar zonas bajas y humedales del Delta del Paraná para el pastoreo.

Aunque algunos de esos terrenos fueron drenados, continuaron siendo áreas naturalmente inundables y expuestas a los aumentos del caudal.

Finalmente, De Estrada advirtió que los barrios vulnerables construidos cerca de las costas y en sectores bajos suelen encontrarse entre los más afectados por las inundaciones, debido a su proximidad con los cursos de agua.