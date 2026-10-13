Río Uruguay: prevén un descenso de los niveles, pero tres ciudades siguen en alerta

La crecida del río Uruguay presenta una tendencia descendente, según el informe difundido este martes 13 de octubre por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Aunque se espera una disminución progresiva de los niveles, algunas localidades entrerrianas todavía registran alturas que alcanzan o superan los valores de alerta.

De acuerdo con el relevamiento del Departamento de Hidrología, Colón registra 7,38 metros, por encima de su nivel de alerta de 7,10 metros. En tanto, Concepción del Uruguay presenta una altura de 6,18 metros, superior a los 5,30 metros establecidos como referencia de alerta.

Por su parte, la Boca del Gualeguaychú registra 2,90 metros, exactamente el nivel de alerta, mientras que el umbral de evacuación se encuentra en 3,10 metros. En los tres puntos, las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución del río.

Qué se espera para Concordia y Salto

Según la información proporcionada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 horas del miércoles 14 de octubre, el caudal medio diario evacuado variará entre 17.000 y 16.500 metros cúbicos por segundo.

El organismo indicó que las cotas máximas previstas para los puertos de Concordia y Salto no superarán los 11,30 y 11,60 metros, respectivamente. Además, el embalse tenderá a ubicarse en 33,50 metros y los vertederos permanecerán abiertos.

En otros puntos del río, Paysandú registra 6,50 metros, mientras que Fray Bentos alcanza los 2,91 metros. Ambos valores permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta.

Pronostican un descenso sostenido

La CARU explicó que la reducción prevista en la erogación de Salto Grande favorecerá el descenso de las alturas observadas durante los próximos días.

Asimismo, señaló que se moderaron las precipitaciones pronosticadas y que el embalse todavía dispone de capacidad de retención.

De no registrarse lluvias imprevistas durante la próxima semana, se espera que los niveles aguas abajo de la represa continúen en franco descenso, según el informe oficial.