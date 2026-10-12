Colón alcanzó el 70% de ocupación turística durante el fin de semana largo y confirmó que no hay evacuados

La ocupación turística en Colón alcanzó el 70% durante el fin de semana largo de octubre, según informó la Municipalidad de la ciudad entrerriana. El destino recibió a visitantes de distintos puntos del país, con una importante presencia de familias que eligieron la localidad para descansar y disfrutar de sus propuestas recreativas, culturales y naturales.

Desde el gobierno municipal destacaron que la actividad turística se desarrolla con normalidad, pese a la creciente del río Uruguay que afecta a distintas localidades de la costa entrerriana. En ese sentido, aclararon que Colón no registra personas evacuadas, aunque las playas permanecen inhabilitadas por el avance del agua.

El intendente José Luis Walser valoró el movimiento turístico registrado durante el fin de semana y sostuvo que la seguridad, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza se encuentran entre los principales motivos por los que los visitantes eligen la ciudad.

Colón registró un 70% de ocupación turística

De acuerdo con los datos difundidos por el municipio, los alojamientos turísticos de Colón alcanzaron un nivel de ocupación del 70% durante el fin de semana largo.

La cifra refleja una importante actividad en el sector, impulsada por la llegada de turistas que aprovecharon los días de descanso para visitar uno de los destinos tradicionales de Entre Ríos.

Desde la administración local señalaron que las familias representan una parte significativa del público que llega a la ciudad, atraídas por la posibilidad de combinar actividades recreativas con espacios naturales.

“Miles de visitantes nos eligen por la seguridad, un distintivo clave que nos diferencia de otros destinos del país, y por brindar ese entorno de paz que las familias buscan para descansar”, expresó Walser.

El jefe comunal destacó que estas características forman parte de la propuesta turística que Colón busca consolidar a lo largo del año.

No obstante, el porcentaje informado corresponde a la ocupación local y no permite establecer, por sí solo, una comparación definitiva con otros destinos turísticos de la provincia.

Qué sucede con la creciente del río Uruguay

Uno de los aspectos que las autoridades municipales buscaron aclarar está relacionado con la situación de la ciudad frente a la creciente del río Uruguay.

Si bien el aumento del nivel del agua obligó a restringir el acceso a las playas, el municipio aseguró que no hay personas evacuadas en Colón.

La administración local también indicó que la infraestructura urbana y turística continúa funcionando con normalidad.

La aclaración se produjo después de que, según señalaron desde el municipio, circularan versiones periodísticas que podían generar confusión sobre el alcance de la creciente en la ciudad.

En ese sentido, remarcaron que la inhabilitación de las playas no implica que los restantes atractivos turísticos estén cerrados.

La situación permite mantener abiertas distintas alternativas de recreación, aunque se recomienda respetar las restricciones establecidas en los sectores afectados por el avance del río.

Termas Colón y espacios públicos entre los atractivos

Entre las propuestas disponibles durante el fin de semana largo se encuentra el complejo Termas Colón, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

Desde el municipio informaron que el establecimiento mantiene su funcionamiento y recibe visitantes que buscan disfrutar de sus instalaciones.

También se registró movimiento en la zona céntrica, las plazas y los espacios públicos, que forman parte de los circuitos habituales de quienes recorren la ciudad.

La oferta recreativa permite que los turistas dispongan de diferentes actividades, aun cuando las playas no puedan utilizarse debido a la creciente.

La administración municipal destacó que los servicios turísticos continúan disponibles y que la ciudad mantiene su capacidad de recibir visitantes.

De esta manera, el sector busca sostener la actividad económica vinculada con los alojamientos, la gastronomía, el comercio y los espacios recreativos.

La feria frente al Parque Quirós reunió a visitantes

Una de las propuestas destacadas del fin de semana fue la feria instalada frente al Parque Quirós, que reunió diferentes actividades destinadas a vecinos y turistas.

El espacio incluyó puestos de artesanías, productos elaborados por emprendedores locales, espectáculos musicales y entretenimientos para distintas edades.

La iniciativa forma parte de las alternativas que ofrece Colón para complementar sus atractivos naturales y fortalecer la actividad cultural.

Además, las ferias de manualistas y artesanos permitieron visibilizar el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad. Estas propuestas también representan una oportunidad comercial para quienes participan de los espacios de exposición y venta.

El movimiento turístico durante el fin de semana largo favoreció la concurrencia a estos sectores, según la información proporcionada por el municipio.

Actividades culturales en la Casa del Bicentenario

La agenda turística también incluyó propuestas culturales en la Casa del Bicentenario, uno de los espacios destinados a espectáculos y actividades artísticas de Colón.

Desde el gobierno local destacaron la programación disponible durante el fin de semana y la participación de visitantes en las diferentes alternativas.

La combinación de actividades culturales, ferias, termas y paseos urbanos permitió sostener una oferta turística diversificada. Esta variedad de propuestas cobra especial importancia durante los períodos en los que las condiciones del río impiden utilizar las playas.

Para las autoridades municipales, la posibilidad de ofrecer actividades durante todo el año constituye uno de los objetivos centrales de la política turística local.