Crecida del río Uruguay: anticipan alturas máximas y prevén que se estabilice, pero mantienen la alerta en varias ciudades

La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades de Entre Ríos, mientras las autoridades monitorean la evolución de los niveles del agua. Este domingo, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió un nuevo informe hidrológico que anticipó alturas superiores a los niveles de alerta en varios puertos y la posibilidad de alcanzar el umbral de evacuación en la Boca del Gualeguaychú.

El reporte se conoció en medio de la situación que atraviesa Concordia, donde siete familias debieron ser evacuadas por el avance del río. La creciente también afectó instalaciones del Club Pesca y sectores de las avenidas del Río y Maipú.

Según la información proporcionada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 de este lunes 12 de octubre, el caudal medio diario evacuado por la represa variaría entre 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo. Las alturas máximas previstas para Concordia y Salto serían de 11,80 y 12,10 metros, respectivamente.

Qué alturas podría alcanzar el río Uruguay en Entre Ríos

De acuerdo con las estimaciones difundidas por CARU, en Colón el río Uruguay podría alcanzar una altura máxima de 7,70 metros, superando el nivel de alerta establecido en 7,10 metros. Sin embargo, permanecería por debajo de la cota de evacuación, fijada en 7,90 metros.

En Concepción del Uruguay, la altura máxima prevista sería de 6,10 metros, lo que representaría una superación del nivel de alerta de 5,30 metros. Además, el río quedaría a solo 20 centímetros del umbral de evacuación, establecido en 6,30 metros.

Por su parte, en la Boca del Gualeguaychú se estimó una altura máxima de 3,10 metros, valor que coincide con el nivel de evacuación y supera el umbral de alerta, ubicado en 2,90 metros. De concretarse esa previsión, el río alcanzaría una de las cotas de mayor preocupación para ese sector.

La situación en los puertos de Uruguay

El informe también incluyó las alturas esperadas en localidades de la costa uruguaya, donde se registraban condiciones similares debido al comportamiento del río.

En Paysandú se proyectó una altura máxima de 6,70 metros, considerablemente superior al nivel de alerta de 4,39 metros y a solo 19 centímetros del umbral de evacuación, establecido en 6,89 metros.

En tanto, Fray Bentos podría alcanzar los 3,10 metros, por debajo del nivel de alerta de 3,90 metros y de la cota de evacuación de 5,40 metros.

Desde CARU aclararon que estos valores representan las alturas máximas que podrían registrarse durante las próximas horas y no las mediciones actuales. Las estimaciones dependen de que se mantengan las condiciones previstas en el Río de la Plata y de que Salto Grande alcance el caudal máximo anunciado.

Concordia continúa afectada por la creciente

La situación en Concordia generó preocupación durante los últimos días debido al avance del agua sobre diferentes sectores ribereños.

Hasta el sábado 10 de octubre, siete familias habían sido evacuadas como consecuencia de la creciente. Además, el agua alcanzó instalaciones del Club Pesca y distintos tramos de las avenidas del Río y Maipú.

El informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó que las cotas máximas en Concordia no superarían los 11,80 metros durante el período informado, mientras que en la vecina ciudad uruguaya de Salto se estimó un máximo de 12,10 metros.

En relación con la evolución del río, el organismo señaló que la tendencia era estable y que el nivel del embalse de Salto Grande tendería a ubicarse en los 32,40 metros.

Advierten por nuevas lluvias en la cuenca alta

Pese a la estabilización prevista, las autoridades advirtieron que continuaba la posibilidad de precipitaciones en la cuenca alta del río Uruguay, una situación que podría modificar los caudales evacuados por la represa.

“Continúa la previsión de precipitaciones en la cuenca alta. Se debe prestar atención a estos eventos que puedan generar variaciones en la erogación de la represa”, indicó el comunicado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Asimismo, se explicó que los niveles del río podrían experimentar variaciones leves y localizadas en función de los vientos y de las condiciones del Río de la Plata, especialmente en la zona de su desembocadura.

El cálculo de las alturas máximas se realizó considerando un nivel de 1,80 metros respecto del cero local en Nueva Palmira y una erogación máxima de 18.500 metros cúbicos por segundo desde Salto Grande.