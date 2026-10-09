El río Uruguay se acerca al nivel de alerta en Colón y ya preparan posible evacuación

La prevención ante emergencias climáticas en Colón fue el eje de una reunión encabezada por el intendente José Luis Walser, junto a autoridades de Defensa Civil de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios. El encuentro se desarrolló este jueves en el cuartel de Bomberos de la ciudad y permitió avanzar en la elaboración de protocolos, la coordinación de recursos y la preparación de una unidad de comando móvil.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles tormentas intensas, crecidas del río Uruguay, interrupciones de servicios y otras contingencias que puedan afectar a la población.

Durante la jornada, los participantes revisaron los mecanismos de actuación conjunta, la disponibilidad de vehículos y equipos de comunicación, y la organización de espacios que eventualmente puedan utilizarse para asistencia o evacuación.

Cabe informar que el río Uruguay mide 6.96 metros a la altura del puerto de Colón, es decir, nueve centímetros más en relación a la última medición de ayer. De acuerdo a los registros de Prefectura, el curso de agua registra a 14 centímetros del nivel de alerta y a casi un metro del nivel de evacuación.

Colón trabaja en un protocolo de actuación ante emergencias

La reunión contó con la participación del intendente José Luis Walser; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; y la coordinadora de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel.

También estuvieron presentes el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Colón, Gonzalo Evequoz; integrantes de la institución y equipos vinculados a la respuesta ante emergencias.

Según informó la Municipalidad, el encuentro permitió dar continuidad a una planificación iniciada meses atrás, orientada a revisar protocolos, establecer responsabilidades, actualizar contactos y conocer los recursos disponibles.

Uno de los objetivos centrales es que cada organismo tenga definidas sus funciones antes de que se produzca una situación de emergencia.

El esquema también contempla la identificación de posibles espacios de asistencia y evacuación, así como la organización de los medios de comunicación necesarios para coordinar los operativos.

Defensa Civil destacó la experiencia de Bomberos y el Municipio

Durante el encuentro, el director provincial de Defensa Civil, Víctor Alfonso Chanenko, presentó el esquema de actuación de la Provincia y explicó cómo se articula el trabajo entre los municipios, las autoridades provinciales y los organismos nacionales.

El funcionario valoró la experiencia de las instituciones locales y el conocimiento que poseen sobre las características del territorio.

“Hemos podido apreciar la capacidad que tiene tanto el Municipio como Bomberos, la experiencia que les da el conocimiento del territorio y los antecedentes de la región”, señaló Chanenko.

Además, explicó que la planificación anticipada permite determinar con qué recursos cuenta cada jurisdicción y de qué manera puede complementarse la respuesta local con asistencia provincial.

La coordinación busca evitar superposiciones de tareas y facilitar la intervención de los distintos organismos cuando las circunstancias requieran una respuesta conjunta.

Bomberos prepara una unidad de comando móvil para emergencias

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presentación de una unidad de comando móvil que Bomberos Voluntarios de Colón viene acondicionando con trabajo de su propio personal.

El vehículo estará destinado a funcionar como un espacio de coordinación operativa ante diferentes situaciones de emergencia, incluidas las contingencias climáticas.

El jefe del Cuerpo Activo, Gonzalo Evequoz, explicó cuál será la función de esta herramienta. “Va a ser un centro de reuniones y operaciones para cualquier situación que pueda presentarse, incluyendo factores climáticos”, manifestó.

La unidad permitirá concentrar tareas de coordinación y sumar herramientas de comunicación en escenarios donde puedan verse afectados los servicios habituales.

De esta manera, Bomberos contará con un recurso móvil para acompañar la organización de los operativos y facilitar el intercambio de información entre las instituciones.

Preparan una agenda de contactos útiles para los vecinos

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación con la comunidad ante una eventual contingencia.

La coordinadora de Hábitat y Vivienda, Camila Cricel, explicó que se trabaja en un documento que establecerá qué organismo debe intervenir según las características de cada situación.

“Estamos generando un protocolo de acción y una agenda de contactos útiles para que la comunidad tenga claridad sobre a quién acudir, con quién comunicarse y qué área interviene en cada situación”, indicó.

El trabajo incluye la actualización del relevamiento de vehículos, equipos de radio y otros recursos municipales e institucionales que puedan incorporarse a un operativo.

La intención es disponer de información organizada para facilitar la toma de decisiones y brindar indicaciones claras a los vecinos cuando resulte necesario.

Walser destacó la coordinación con Defensa Civil

El intendente José Luis Walser destacó la importancia de mantener una planificación conjunta entre el Municipio, Bomberos Voluntarios y los organismos provinciales.

Durante la reunión, las instituciones compartieron información sobre los recursos disponibles y las tareas que desarrolla cada área ante posibles emergencias.

“Continuamos trabajando en conjunto con Bomberos, las áreas municipales y ahora también con Defensa Civil de la Provincia. Compartimos los recursos disponibles y la planificación para que, ante cualquier eventualidad, podamos actuar de manera organizada”, expresó el mandatario municipal.

Walser también señaló que la futura unidad de comando móvil permitirá reunir y sistematizar información durante los operativos.

En ese sentido, consideró que contar con responsabilidades previamente establecidas y canales de comunicación definidos facilitará la coordinación entre los equipos intervinientes.

Prevención ante crecidas del río Uruguay y tormentas intensas

La planificación municipal contempla diferentes escenarios que podrían requerir la intervención de los organismos de emergencia.

Entre ellos se encuentran las crecidas del río Uruguay, las tormentas intensas, los cortes de servicios y otras situaciones que puedan afectar viviendas, espacios públicos o infraestructura.

El enfoque preventivo busca anticipar necesidades, identificar los recursos existentes y establecer cómo actuar antes de que se presente una contingencia.

Desde el Municipio indicaron que continuarán actualizando los protocolos junto a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil provincial y las instituciones que participan del esquema local de respuesta.

Asimismo, aclararon que, ante una emergencia concreta, las recomendaciones e informaciones dirigidas a la población serán difundidas exclusivamente a través de los canales oficiales.

Con estas acciones, Colón busca fortalecer la organización institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles eventos climáticos y otras situaciones que requieran asistencia a la comunidad.