La ONU advirtió que El Niño se intensificará y sería el más fuerte en 76 años: cuándo alcanzará su pico

El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su "punto álgido", alertó este jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al advertir que podría ser uno de los más fuertes registrados desde, por lo menos, 1950. Es decir, el más fuerte de los últimos 76 años.

Este fenómeno meteorológico natural provocará un aumento de las temperaturas en gran parte del planeta, según la agencia de meteorología y clima de Naciones Unidas, y su impacto agravará los efectos del cambio climático provocado por el hombre. Según anticiparon, el pico máximo ocurrirá en diciembre.

"El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre", señaló la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su boletín mensual sobre el clima estacional global.

"Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones", alertaron.

El fenómeno de El Niño y sus consecuencias

El Niño, como se conoce al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental, es capaz de desencadenar cambios en los vientos, la presión y los patrones de precipitación en todo el planeta.

Por lo general, el período en que aparece ocurre cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es que no se habla de El Niño, sino del "Súper Niño".

"El fenómeno climático se está fortaleciendo rápidamente", advirtieron

Según el boletín surgido en las últimas horas, El Niño "se está fortaleciendo rápidamente".

"Se prevé que las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico tropical aumenten hasta alcanzar valores sin precedentes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026", señalaron desde la OMM.

"Ello obedece al fortalecimiento del episodio de El Niño, que tendrá su punto máximo en diciembre, y este fenómeno condicionará las pautas meteorológicas. Afectará a economías, ecosistemas y comunidades de todo el mundo", completaron.

El Niño podría persistir hasta febrero de 2027

Este pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales de primer nivel.

"El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente", recalcó en un comunicado la directora de la OMM, Celeste Saulo.

"Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950", apuntó la experta argentina.

Saulo aclaró que El Niño no agrega calor nuevo al planeta, sino que libera el que está almacenado en el océano.

"Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse", confirmó.

Récord de temperaturas marinas

El índice que mide las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental, la región en el corazón de El Niño, aumentó de 1,6 °C por encima de lo normal en junio a +2,5 °C en agosto.

Pero lo peor se espera para este tramo del año: octubre, noviembre y diciembre. Se prevé que la anomalía alcance aproximadamente 3,7 °C por arriba de lo normal.

Este sería el valor más alto desde que comenzaron las observaciones, al superar el récord anterior de 2,6 °C establecido durante el período de 2015-2016.

El último fenómeno de El Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado y a que 2024 alcanzara el máximo histórico, con alrededor de 1,55 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900.

Si bien El Niño suele alcanzar su punto cúspide entre noviembre y febrero, el aumento de temperaturas resultante suele producirse más tarde.

El episodio actual de este fenómeno ya está afectando gravemente a algunas regiones, entre ellas Centroamérica, donde los animales y los cultivos están muriendo a causa de la sequía.