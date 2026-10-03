Octubre tendría lluvias extremas de hasta 500 mm en las nacientes del río Uruguay

Las lluvias extremas en las nacientes del río Uruguay podrían alcanzar acumulados de hasta 500 milímetros durante octubre en distintos sectores del sur de Brasil, según un pronóstico de MetSul Meteorology. El escenario anticipa precipitaciones excesivas o extraordinarias y eleva el riesgo de inundaciones fluviales, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.

La zona señalada comprende principalmente sectores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, incluyendo áreas vinculadas con el curso norte del río Uruguay. Las nacientes se encuentran en la Sierra Geral, en la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas, en el límite entre Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

De acuerdo con el análisis meteorológico, los modelos de pronóstico con una tendencia de hasta 15 días y los modelos climáticos que proyectan el comportamiento durante todo octubre coinciden en anticipar un mes con lluvias por encima de lo normal en diferentes áreas de la Región Sur de Brasil.

El Niño aumenta el riesgo de precipitaciones extremas

Uno de los factores considerados por MetSul es la evolución de El Niño, fenómeno que, según el informe citado, alcanzó una intensidad récord durante septiembre, incluso por encima del registro de 2015.

El fenómeno ingresa ahora en una etapa considerada de mayor intensidad y se espera que alcance su máximo hacia finales de este año. Esta situación puede favorecer condiciones propicias para episodios de precipitaciones extremas en sectores del sur de Brasil.

Además, la primavera es una estación particularmente favorable para la formación de lluvias intensas y tormentas. La combinación entre mayor calentamiento y el ingreso de masas de aire frío genera condiciones que pueden favorecer episodios meteorológicos severos.

Hasta 500 milímetros durante octubre

Según MetSul, el escenario se vuelve todavía más significativo debido a la intensidad de El Niño y al comportamiento histórico de octubre durante episodios asociados al fenómeno. El informe señala que octubre tiene antecedentes de registrar lluvias excesivas a extremas bajo condiciones de El Niño.

Las áreas que podrían recibir mayores acumulados son la mitad norte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En estos dos últimos estados, especialmente en sectores del centro y oeste, se proyecta un riesgo muy elevado de precipitaciones excesivas o extremas.

Los modelos analizados estiman acumulados de entre 300 y 500 milímetros durante el mes en numerosas localidades ubicadas entre el norte de Rio Grande do Sul y Paraná. Incluso, según el pronóstico, algunos puntos podrían superar los 500 milímetros.

Riesgo de inundaciones en distintas cuencas

El volumen proyectado genera preocupación por el posible impacto sobre las cuencas fluviales. MetSul advierte que existe un alto riesgo de inundaciones durante octubre, especialmente en aquellos ríos que nacen y atraviesan las zonas donde se esperan las mayores precipitaciones.

El escenario también contempla la posibilidad de inundaciones repentinas y otros eventos asociados a lluvias intensas. En las áreas más expuestas, algunos municipios podrían finalizar octubre con acumulados equivalentes al 200% o 300% de la media histórica para ese mes.

De concretarse esos valores, algunas localidades podrían recibir en un solo mes una cantidad de lluvia similar a la que, según la climatología histórica, suele acumularse durante toda la primavera. El pronóstico, por lo tanto, plantea un escenario de especial atención para las zonas vinculadas con las cuencas que alimentan al río Uruguay.