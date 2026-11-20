Un violento temporal provocó voladuras de techos, caída de árboles y destrozos en industrias. El intendente se quebró al describir las pérdidas de vecinos.
Un violento temporal en Córdoba provocó importantes destrozos durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre en la localidad de Calchín Oeste. El fenómeno se registró alrededor de las 2:30 y, en menos de cinco minutos, dejó viviendas sin techos, árboles caídos y daños considerables en establecimientos industriales. El intendente Mariano Vottero se quebró durante una entrevista radial al describir las consecuencias.
La tormenta estuvo caracterizada principalmente por ráfagas de viento de extrema intensidad, acompañadas por precipitaciones y algo de granizo. Según las autoridades locales, la fuerza del fenómeno fue comparable con la de un tornado, aunque no se confirmó oficialmente que se tratara de ese tipo de evento meteorológico.
Los daños alcanzaron distintos sectores de la comunidad y afectaron especialmente a emprendimientos productivos que representaban fuentes de empleo para los habitantes. Entre los establecimientos perjudicados se encontraba una planta láctea recientemente inaugurada.
El viento destruyó una fábrica láctea y provocó voladuras de techos
En declaraciones a Cadena 3, el jefe comunal describió el escenario que encontraron tras el paso de la tormenta.
"Fue como un tornado y los afectó a gran parte del pueblo. Una empresa láctea, que hacía poco que se había inaugurado y estaba en marcha, la destrozó toda; tuvimos muchas voladuras de techos", relató Vottero.
Además de la industria láctea, el fenómeno afectó a otro emprendimiento relacionado con el rubro de neumáticos. También se registraron daños en estructuras, caída de árboles y desprendimientos de cubiertas en diferentes puntos de la localidad.
El impacto sobre las empresas generó especial preocupación debido a las inversiones realizadas y a la importancia de estas actividades para la economía de la comunidad.
El intendente se quebró al hablar de las pérdidas
Durante la entrevista, Vottero no pudo contener la emoción al recordar los encuentros que mantuvo con los propietarios de los establecimientos afectados durante la madrugada.
"Da lástima por el sacrificio y el esfuerzo de toda la gente, esa es la tristeza", expresó conmovido.
El momento de mayor angustia llegó cuando describió cómo habían reaccionado los empresarios al observar las instalaciones destruidas.
"Soy sincero, llorábamos juntos porque es deprimente", manifestó el intendente, quien rompió en llanto mientras relataba lo sucedido.
La situación generó conmoción entre los habitantes de Calchín Oeste, donde la tormenta dejó importantes pérdidas materiales en apenas unos minutos.
Convocaron a un comité de crisis para asistir a los afectados
Tras el paso del fenómeno, las autoridades municipales convocaron al comité de crisis con el objetivo de evaluar los daños y coordinar las primeras acciones de asistencia.
El operativo contempló recorridas por los sectores perjudicados, relevamientos de viviendas e instalaciones afectadas y la organización de medidas para comenzar con las tareas de recuperación.
A diferencia de otras localidades cordobesas donde las tormentas provocaron anegamientos, en Calchín Oeste los principales daños estuvieron relacionados con la intensidad del viento.
Pese a la magnitud de las pérdidas, el intendente transmitió su intención de acompañar a los vecinos y empresarios en la reconstrucción.
"Los volveremos a levantar. Uno lo siente propio. También se siente parte de esto", concluyó Vottero. (Cadena 3)