El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para cinco departamentos de Entre Ríos, ante la posibilidad de precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas. La advertencia alcanzó a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, mientras que para Paraná se pronosticó un viernes 20 de noviembre inestable, con una temperatura máxima de 26 grados.

Según el organismo nacional, las áreas bajo alerta podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Se estimaron acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El informe también advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Cómo estará el viernes en Paraná

De acuerdo con el pronóstico oficial, Paraná tendrá una jornada inestable este viernes 20 de noviembre, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados.

Durante la madrugada y la mañana se podrían registrar tormentas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% en ambos períodos. Para la tarde, el SMN anticipó condiciones parcialmente nubladas, con posibilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche se mantendría la nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas previstas. Los vientos oscilarían entre los 7 y los 22 kilómetros por hora durante la jornada.

Qué se espera para el fin de semana

Para el sábado 21 de noviembre, el organismo anticipa una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados en Paraná.

La jornada comenzaría con cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana y la tarde se esperan condiciones de nubosidad variable. Hacia la noche podrían regresar las tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El domingo 22 de noviembre se presentaría con mejores condiciones, una mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados. El pronóstico indicó cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día y algo nublado hacia la tarde y noche, sin lluvias previstas.

La temperatura alcanzaría los 31 grados la próxima semana

El inicio de la semana mostraría un ascenso gradual de las temperaturas en la capital entrerriana.

Para el lunes 23 de noviembre, feriado nacional, el SMN pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, con cielo mayormente despejado durante el día y sin precipitaciones.

El martes 24 se anticipa como la jornada más calurosa del período, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados. Se espera nubosidad variable y ausencia de lluvias.

En tanto, el miércoles 25 se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la primera mitad del día.

Para el jueves 26, el pronóstico extendido indicó temperaturas de entre 17 y 27 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.