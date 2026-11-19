Patronato busca renovar el contrato de Federico Bravo de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. La dirigencia del club entrerriano considera una prioridad asegurar la continuidad del experimentado mediocampista, cuyo vínculo con la institución finalizará el próximo 31 de diciembre.

El volante fue uno de los futbolistas que mostró mayor regularidad durante la temporada y se consolidó como una pieza importante dentro del plantel profesional. Su experiencia y trayectoria también lo posicionaron como uno de los referentes del vestuario, aunque una lesión lo dejó fuera de competencia durante la recta final del campeonato.

En ese contexto, la conducción del Rojinegro pretende conservar una base de jugadores para afrontar el próximo certamen. Si bien todavía restan definiciones relacionadas con la conformación del equipo, la intención es avanzar en las negociaciones para extender el vínculo de Bravo, publicó Análisis.

La lesión que dejó a Federico Bravo fuera del campeonato

El mediocampista sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo el 1 de agosto, durante el empate 3 a 3 entre Patronato y Quilmes, disputado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 23 de la Primera Nacional.

La gravedad de la lesión obligó al futbolista a someterse a una intervención quirúrgica el 12 de agosto. Como consecuencia, quedó marginado de las 13 jornadas restantes del torneo y no pudo volver a sumar minutos oficiales durante esa temporada.

Pese a su ausencia dentro del campo de juego, Bravo continuó acompañando al plantel durante la etapa decisiva del campeonato. Su presencia en el grupo y su experiencia fueron aspectos valorados por la institución.