La comisión directiva de Patronato se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio para repasar la situación de la entidad y avanzar en una agenda con el Gobierno provincial. Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

El presidente del club, Adrián Bruffal, agradeció el acompañamiento que recibió la institución a lo largo de 2026. Tras el encuentro, valoró la posibilidad de plantear ante las autoridades los desafíos que la dirigencia prevé afrontar el próximo año.

“Fue una muy buena reunión”, señaló Bruffal. Según explicó, Frigerio se comprometió a acompañar al club en algunos de esos desafíos mediante el trabajo conjunto.

El fútbol inclusivo, uno de los temas para 2027

La dirigencia repasó la actividad deportiva de Patronato y expuso el trabajo que desarrolla con chicos y chicas en sus distintas disciplinas. Bruffal destacó la función social del club y la contención que brindan esos espacios.

La participación de personas con discapacidad en las actividades deportivas también formó parte de la conversación. “Salió el tema de discapacidad y el trabajar para el próximo año el fútbol inclusivo que tiene el club”, detalló el presidente.

El planteo se refiere a una actividad que la institución ya desarrolla. La dirigencia la llevó a la reunión como una de las líneas en las que busca trabajar con la Provincia durante 2027.

El respaldo a los clubes que compiten a nivel nacional

Bruffal también se refirió a las dificultades que afrontan los clubes del interior que participan en la Primera Nacional. El dirigente señaló que sostener la actividad y atender las necesidades de la institución se hace cuesta arriba sin respaldo estatal.

En ese contexto, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial a los clubes entrerrianos que representan a la provincia en torneos nacionales. Su planteo vinculó ese respaldo con las exigencias de competir fuera del ámbito local.

Al cierre, Bruffal expresó su conformidad con el encuentro y con la posibilidad de continuar el diálogo el próximo año. “Estamos muy contentos con esta reunión y con esta posibilidad de trabajar para el año que viene”, concluyó.