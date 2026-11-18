La sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para este miércoles 18 de noviembre no pudo comenzar por falta de quórum. La Libertad Avanza y los bloques que respaldaron la convocatoria reunieron a 126 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para habilitar el debate.

El pedido de sesión había sido impulsado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados de La Libertad Avanza. Los legisladores de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) no estuvieron presentes en el recinto.

Las bancadas habían acordado en Labor Parlamentaria el orden de tratamiento y los tiempos de exposición. El cronograma de la Cámara de Diputados contemplaba 13 horas y nueve minutos de debate, sin contar homenajes, cuestiones de privilegio ni pedidos de apartamiento del reglamento.

Qué proponía el proyecto sobre Malvinas

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, encabezaba el temario y tenía asignadas nueve horas y 42 minutos. El proyecto modifica el régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas e introduce cambios en materia de defensa, seguridad e inteligencia.

Uno de los capítulos prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes organicen o financien determinadas campañas de injerencia extranjera en procesos electorales. Durante el trabajo en comisión se incorporaron exclusiones para actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, tras objeciones sobre el alcance de las figuras penales.

La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente. Entre sus funciones estarían la coordinación de políticas de defensa, seguridad e inteligencia y el análisis de inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

En qué instancia quedó la reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central había vuelto a la Cámara de Diputados con modificaciones del Senado. Estaba previsto que el cuerpo resolviera si aceptaba esos cambios o insistía con la redacción que había aprobado originalmente.

El proyecto fija como objetivo principal del Banco Central preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional. También dispone que las utilidades se destinen prioritariamente a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

Los cambios introducidos por el Senado alcanzan las reglas de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. La votación sobre el texto en revisión tenía asignados cinco minutos en el cronograma.

Qué otros proyectos quedaron pendientes

La falta de quórum impidió tratar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También quedó pendiente una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios en el Mercosur.

El temario incluía dos convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Uno abarca funciones penales y el otro, la intervención judicial en causas criminales y correccionales de menores.

Por último, estaba prevista una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta busca facilitar el acceso de las cooperativas a las herramientas de reconocimiento y promoción contempladas en ese régimen.