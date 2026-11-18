La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) defendió la limitación del horario para presentar escritos electrónicos en el Poder Judicial provincial, una medida dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia que generó cuestionamientos del Colegio de la Abogacía. El secretario general del gremio, José María Segura, explicó a Elonce que la digitalización de los expedientes incrementó considerablemente la carga laboral y advirtió que existe un déficit de más de 250 trabajadores judiciales, según un relevamiento sindical que necesita actualizarse.

La controversia surgió a partir de una resolución que estableció una franja horaria para las presentaciones electrónicas, con el objetivo de ordenar el ingreso de escritos y garantizar condiciones laborales adecuadas para los empleados judiciales.

Sin embargo, la disposición fue suspendida después de su implementación inicial. Segura confirmó que, por el momento, los profesionales pueden continuar presentando escritos durante las 24 horas, mientras se realizan ajustes técnicos para una eventual puesta en funcionamiento de la restricción.

Por qué AJER defendió la limitación de los escritos electrónicos

El secretario general de AJER explicó que el conflicto está relacionado con las transformaciones que experimentó el sistema judicial durante los últimos años.

La incorporación de expedientes digitales y presentaciones electrónicas permitió reemplazar progresivamente los trámites en papel, pero también modificó la organización del trabajo dentro de los tribunales.

“El tema de los escritos electrónicos viene de larga data. Hace ya unos cuantos años se han ido eliminando de a poco los expedientes en papel y las presentaciones se hacen a través de medios electrónicos”, explicó Segura a Elonce.

El dirigente sostuvo que esta transformación se produjo en distintos poderes judiciales del país y generó dificultades similares para los trabajadores. “La implementación del escrito electrónico lo que ha hecho es aumentar en forma significativa la cantidad y la intensidad del trabajo dentro de la primera instancia, fundamentalmente”, afirmó.

Según su análisis, la posibilidad de presentar documentación de manera permanente incrementó el volumen de tareas que deben procesar las dependencias judiciales, sin que ese cambio estuviera acompañado por una ampliación proporcional del personal.

Qué horario propuso el Superior Tribunal de Justicia

La medida impulsada a partir del reclamo sindical contempló una franja de presentación de escritos electrónicos de 7 a 19 horas, con restricciones durante los fines de semana.

Segura explicó que el pedido fue realizado por AJER junto con otro gremio judicial, con el objetivo de garantizar el descanso de los trabajadores y evitar que el ingreso permanente de presentaciones incrementara la presión sobre las oficinas.

“Fue una solicitud de los gremios en función de la defensa del derecho al descanso y a la desconexión. El Superior Tribunal de Justicia, con un criterio de sentido común, aplicó una restricción en el horario”, señaló.

El dirigente consideró que la franja propuesta era suficientemente amplia para permitir el ejercicio profesional de los abogados sin afectar la organización interna de las dependencias. “El horario en que se puede presentar es de 7 a 19 horas, o sea, prácticamente todo el día”, remarcó.

También indicó que otras jurisdicciones del país habían implementado medidas similares para regular el funcionamiento de los sistemas de presentación electrónica.

Escritos electrónicos: AJER defendió la restricción horaria cuestionada por abogados

El rechazo del Colegio de la Abogacía

La disposición generó cuestionamientos por parte del Colegio de la Abogacía, cuyos representantes advirtieron que la restricción podía dificultar el ejercicio profesional.

Desde esa institución plantearon que la posibilidad de presentar escritos fuera del horario judicial habitual constituye una herramienta importante para organizar las tareas de los abogados.

En respuesta, Segura sostuvo que la digitalización debe contribuir a mejorar el servicio de justicia, pero consideró necesario contemplar las condiciones laborales de quienes procesan las presentaciones.

“Nosotros decimos que está muy bien agilizar los procesos de justicia, siempre y cuando se cuente con el personal para poder atender el incremento del trabajo”, manifestó.

El dirigente insistió en que el problema no radica en la utilización de herramientas tecnológicas, sino en la falta de recursos humanos para afrontar las nuevas exigencias. “No se puede hacer mucha más cantidad de trabajo con la misma cantidad de personal”, afirmó.

De esta manera, AJER defendió la restricción horaria como una medida destinada a ordenar la actividad judicial, aunque reconoció que no constituye una solución definitiva.

AJER advirtió que faltan más de 250 empleados judiciales

Uno de los principales reclamos planteados por Segura fue la necesidad de ampliar la planta de trabajadores del Poder Judicial de Entre Ríos.

El secretario general recordó que el sindicato realizó años atrás un estudio sobre las necesidades de personal en las distintas dependencias provinciales. “Nosotros venimos reclamando desde AJER desde hace años. Hay que actualizar un estudio que hicimos, en el que teníamos un déficit de más de 250 trabajadores en toda la provincia”, explicó.

Según detalló, las mayores dificultades por falta de personal se concentran en los organismos de primera instancia, es decir, los juzgados, las defensorías y las fiscalías, donde se reciben y tramitan gran parte de los reclamos judiciales.

Segura señaló que el déficit de empleados repercute directamente en la capacidad de respuesta de las dependencias y en la distribución de tareas entre los trabajadores.

Menos de 2.000 trabajadores para atender 56 ciudades

Durante la entrevista, el secretario general de AJER aportó datos sobre la estructura del Poder Judicial entrerriano.

Según indicó, la provincia cuenta con menos de 2.000 empleados judiciales distribuidos en dependencias que prestan servicios en 56 ciudades. “El total de empleados judiciales en toda la provincia, atendiendo 56 ciudades, es de menos de 2.000 empleados”, precisó.

Segura consideró que la cantidad de trabajadores resulta insuficiente frente al crecimiento de las tareas administrativas y procesales.

También advirtió que numerosos juzgados funcionan con una dotación ajustada o inferior a la que necesitan. “En general, los juzgados tienen la cantidad justa de personal o menos de la cantidad necesaria”, afirmó.

A su entender, esta situación se agravó con la implementación del expediente electrónico, que permitió acelerar determinadas etapas procesales, pero también incrementó el volumen de presentaciones que deben atender las oficinas.

Advierten que la sobrecarga laboral afecta la salud

El dirigente sindical expresó su preocupación por las consecuencias que la intensificación del trabajo puede generar sobre los empleados judiciales.

Según sostuvo, la acumulación de expedientes y presentaciones electrónicas provocó dificultades para completar las tareas dentro de los tiempos habituales.

“Ese incremento que se ha producido producto de la implementación del escrito y el expediente electrónico está generando una cantidad de trabajo que los compañeros no pueden alcanzar a completar y que además afecta a su salud”, advirtió.

Segura consideró que la discusión debe incluir tanto el funcionamiento del sistema informático como la cantidad de personas disponibles para procesar los trámites.

En ese sentido, planteó que la restricción horaria puede contribuir a mejorar la organización laboral, pero no reemplaza la necesidad de incorporar empleados.

“Si quieren agilizar los procesos, que nosotros estamos de acuerdo y eso está muy bien, tienen que pensar en la ampliación de la planta de personal”, manifestó.

El secretario general sostuvo que cualquier mejora tecnológica debe estar acompañada por una planificación de los recursos humanos necesarios para sostenerla.

¿Está vigente la restricción para presentar escritos electrónicos?

Segura confirmó que la medida anunciada por el Superior Tribunal de Justicia no se encontraba vigente al momento de la entrevista.

Según explicó, la resolución fue comunicada durante la semana anterior, llegó a implementarse y posteriormente quedó suspendida. “Hoy está como era antes, las presentaciones se pueden hacer en cualquier horario”, aclaró.

Por lo tanto, los abogados podían continuar utilizando el sistema de presentaciones electrónicas sin la limitación de 7 a 19 horas que había sido prevista.

El dirigente señaló que la suspensión estaría relacionada con ajustes técnicos necesarios para aplicar la nueva modalidad. “Entiendo que se está haciendo un ajuste que tiene que ver con los sistemas para la implementación y, cuando eso esté terminado, se va a poner en marcha”, indicó.

Sin embargo, no precisó una fecha para la eventual reanudación de la medida.