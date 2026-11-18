Una cámara de seguridad registró a Leonardo Bertulazzi en un comercio de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro, horas después de que se fugara del departamento donde cumplía prisión domiciliaria. El italiano de 74 años fue filmado el martes 10 de noviembre, poco después del mediodía.

Las imágenes corresponden a un local de indumentaria sobre calle Alvear. Allí, el exintegrante de las Brigadas Rojas se probó varios gorros frente a un espejo y conversó con los vendedores.

Bertulazzi eligió un piluso gris y pagó $12.000, según la reconstrucción del episodio. La secuencia lo muestra saliendo del negocio con el gorro puesto.

Qué aportan las imágenes a la búsqueda

El registro ubica a Leonardo Bertulazzi en el norte del Gran Buenos Aires el mismo día de la fuga. Los investigadores buscan reconstruir sus movimientos de esas primeras horas y determinar si alguien lo ayudó.

Bertulazzi cumplía prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Permanecía bajo esa medida mientras se tramitaba el pedido de extradición presentado por Italia.

La orden de captura rige desde el 10 de noviembre. A pedido del juzgado federal a cargo de María Romilda Servini, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones por información que permita localizarlo y detenerlo.

La investigación en Entre Ríos

La Policía Federal detuvo a dos personas en el paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, Uruguay. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Gualeguaychú.

Los detenidos son un hombre de nacionalidad uruguaya y una mujer oriunda de El Salvador. Los investigadores sospechan que ambos mantenían un vínculo cercano con Bertulazzi.

🚨 🇮🇹 Así Leonardo Bertulazzi se compró un gorro piluso 6 hs después de escapar de su prisión domiciliaria. Fue en un local de ropa de Vicente López. Conversó con los empleados y se probó varios modelos. Lo buscan en la frontera con Uruguay https://t.co/LK4wGVRuYt — Diego G (@gabrielediego) November 13, 2026

La pesquisa busca establecer si la pareja colaboró en los preparativos de la fuga. Su eventual participación continúa bajo investigación.

Por qué Italia reclama su extradición

Leonardo Bertulazzi integró las Brigadas Rojas, una organización armada italiana, durante la década de 1970. La Justicia de su país lo condenó a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por integrar esa organización.

El italiano fue detenido en la Argentina en 2002 y posteriormente obtuvo la condición de refugiado. Ese reconocimiento fue revocado en 2024 y ese mismo año volvió a ser detenido.

En julio de 2025, la Corte Suprema argentina avaló su extradición a Italia. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1.