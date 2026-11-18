Las fotomultas por usar el celular al conducir y circular sin cinturón de seguridad comenzarían a cobrarse a principios de diciembre en Paraná, según confirmaron fuentes municipales a Elonce. La medida se conoció tras la instalación de nueva cartelería en la intersección de las avenidas Ramírez y Don Bosco, donde se advierte sobre la presencia de cámaras destinadas a detectar ambas infracciones de tránsito.

Elonce registró imágenes de las señalizaciones colocadas en el sector, que incluyen las leyendas “No uses el celular al conducir” y “Obligación usar cinturón de seguridad”. Los carteles informan a los automovilistas sobre los controles previstos mediante dispositivos tecnológicos.

Fotomultas por celular y cinturón en Paraná (foto Elonce)

Si bien todavía no se comunicó una fecha exacta para el inicio del cobro de las sanciones, desde el municipio indicaron que la aplicación de las multas comenzaría durante las primeras semanas de diciembre.

Dónde instalaron los carteles de las fotomultas

La nueva señalética fue colocada en la intersección de las avenidas Ramírez y Don Bosco, uno de los cruces de circulación vehicular de Paraná.

Los carteles advierten sobre la fiscalización del uso del teléfono celular durante la conducción y del cumplimiento de la obligación de utilizar el cinturón de seguridad.

Fotomultas por celular y cinturón en Paraná (foto Elonce)

El sistema de cámaras está destinado a identificar a conductores que manipulan dispositivos móviles mientras circulan y a ocupantes de vehículos que no utilizan el elemento de seguridad obligatorio.

La colocación de las señales anticipó la próxima etapa de implementación del control, que incluiría el cobro de las infracciones detectadas.

Hasta el momento, las fuentes municipales consultadas por Elonce señalaron principios de diciembre como fecha estimada, aunque no precisaron el día en que comenzaría a aplicarse el régimen sancionatorio.

Cuánto cuestan las fotomultas por celular y cinturón

Las multas previstas para ambas infracciones se calculan mediante el sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor se encuentra vinculado al precio de un litro de combustible.

Tomando como referencia una UF de $2.130, las sanciones pueden alcanzar los siguientes importes:

-No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 UF, equivalentes a multas de entre $106.500 y $213.000.

-Utilizar el celular mientras se conduce: de 150 a 500 UF, con sanciones de entre $319.500 y $1.065.000.

De esta manera, utilizar el teléfono celular mientras se conduce puede representar una sanción considerablemente mayor que circular sin cinturón de seguridad.

Los valores expresados en pesos son estimativos y pueden modificarse cuando se actualice el valor de la Unidad Fija.

Qué explicó la Policía sobre las diferencias entre las multas

El segundo jefe de la División Educación Vial de la Policía de Entre Ríos, Andrés Borghello, había explicado a Elonce que las diferencias entre ambas sanciones responden a las escalas establecidas por la normativa vigente.

“No es lo mismo una multa por no uso de cinturón de seguridad, que va desde 50 unidades fijas a 100 unidades fijas, y la distracción, o mejor dicho, conducir manipulando el celular, que puede llegar de 150 unidades fijas a 500”, indicó.

El funcionario señaló que la legislación contempla diferentes rangos sancionatorios según la infracción cometida.

Fotomultas por celular y cinturón en Paraná (foto Elonce)

También reconoció que los importes representan un impacto económico importante para los conductores. “Son infracciones onerosas, que duelen, más en este momento que a todos nos cuesta”, expresó.

No obstante, sostuvo que las multas constituyen una herramienta prevista por la legislación para sancionar el incumplimiento de las normas de tránsito.

El sistema de fotomultas ya funciona en Oro Verde

La incorporación de controles en Paraná se produce después de la implementación de un sistema similar en el acceso a Oro Verde.

En esa localidad del área metropolitana, las fotomultas por el uso del celular y la falta de cinturón de seguridad comenzaron a operar el 15 de octubre.

El mecanismo utiliza cámaras para detectar posibles infracciones vinculadas con dos conductas que comprometen la seguridad vial: la distracción al volante y la falta de utilización de los dispositivos de protección.

Con la instalación de los nuevos carteles en Ramírez y Don Bosco, Paraná avanzó en la señalización de los controles que comenzarían a generar sanciones económicas en diciembre.