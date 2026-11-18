El accidente ocurrió en Tupungato, Mendoza, cuando un camión que transportaba cajones de papas se salió de la Ruta 86 y chocó contra una dependencia policial. El conductor quedó herido e inconsciente.
Un camión cargado de papas perdió el control y chocó contra una comisaría durante la tarde del martes en el departamento de Tupungato, provincia de Mendoza. El vehículo circulaba por la Ruta Provincial 86 cuando se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra el edificio de la Subcomisaría de San José. Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó herido y quedó inconsciente.
El accidente se produjo a la altura de calle La Gloria, mientras el transporte de carga descendía desde la localidad de La Carrera en dirección a San José. Por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el chofer perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra la dependencia policial.
Según informó el medio local El Cuco Digital, el conductor fue encontrado “herido e inconsciente” después del impacto. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.
La violencia del choque provocó que parte de la carga que transportaba el vehículo quedara esparcida sobre la vereda y las inmediaciones del edificio policial.
Las imágenes difundidas después del accidente mostraron numerosos cajones y papas desparramadas frente a la dependencia, además del camión involucrado en el siniestro.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, algunos vecinos aseguraron que la ambulancia demoró aproximadamente una hora en llegar para asistir al conductor. Además también advirtieron que en ese tramo de la Ruta 86 ya se produjeron otros accidentes de características similares.