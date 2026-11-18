La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Durante la jornada cobrarán beneficiarios de distintas prestaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma de noviembre de 2026 contempla un aumento del 1,93% en los haberes previsionales y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Los pagos se distribuyen durante el mes según el tipo de prestación y la terminación del documento. Mientras que las jubilaciones mínimas finalizarán su cronograma el viernes 20 de noviembre, los haberes superiores continuarán hasta el lunes 30.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 18 de noviembre

De acuerdo con el calendario de pagos de noviembre, este miércoles corresponde el cobro de las siguientes prestaciones:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 7.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 5.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 5.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 8 y 9.

También continúa el período de pago de las asignaciones por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, para todas las terminaciones de documento.

Cuándo terminan de cobrar los jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo finalizarán su calendario de noviembre el viernes 20.

Las fechas pendientes son:

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el martes 24 de noviembre.

El cronograma será el siguiente:

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

AUH y Asignación por Embarazo: las fechas que restan

El calendario de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo continuará hasta el miércoles 25 de noviembre.

Las próximas fechas de pago serán:

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 5.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 6.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 7.

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 8.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 9.

En tanto, el calendario de la Asignación por Prenatal finalizará este miércoles 18 de noviembre, con el pago a los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo

ANSES también tiene previsto iniciar el pago de la Prestación por Desempleo durante la última semana de noviembre.

El cronograma será el siguiente:

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 1 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su período de pago hasta el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de documento.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Con el incremento del 1,93% aplicado durante noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $514.158,46.

El refuerzo previsional también alcanza, de manera proporcional, a quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores al límite establecido para recibir el complemento.

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES, en la sección Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.