La industria óptica atraviesa una caída del consumo que, según la cámara del sector, se agrava por el aumento de los costos y la venta de anteojos fuera de los comercios habilitados. Norberto Fermani, presidente de la CADIOA, dijo a Elonce que la comercialización ilegal es el principal problema que detectan los fabricantes.

“Hoy podemos decir que siete de cada diez anteojos que se consumen en la Argentina son truchos”, afirmó Fermani. El dirigente presentó esa cifra como una estimación del sector y vinculó el problema con el ingreso irregular de mercadería y su posterior reventa.

El fabricante señaló que, mientras sostener un local se volvió más costoso, los productos vendidos fuera de los canales habilitados llegan al público a precios muy inferiores. Según explicó, esa diferencia se hace visible en las plataformas de comercio electrónico.

Qué impacto tiene la venta ilegal en las ópticas

Fermani sostuvo que la caída de las ventas reduce los pedidos de mercadería y afecta tanto a los fabricantes como a los importadores que abastecen a las ópticas. También vinculó ese escenario con el cierre de comercios del rubro.

El presidente de CADIOA aclaró que su cuestionamiento apunta a las condiciones en que ingresan y se venden los productos. “No es un tema de nacional o importado, es un tema de legalidad o ilegalidad”, señaló.

Según su análisis, el aumento de los costos en el país y la evolución del tipo de cambio ampliaron la diferencia de precios entre la industria formal y la mercadería que se comercializa por fuera de esos circuitos. “Contra la ilegalidad no se puede competir”, resumió.

Qué señaló sobre la compra de anteojos por internet

Fermani advirtió que en una publicación de internet el comprador puede ver el aspecto del producto, pero tiene dificultades para verificar si pasó por controles sanitarios. Puso como ejemplo los anteojos de sol y la protección contra los rayos ultravioleta.

“Yo, como consumidor, no tengo la capacidad de poder ver si ese anteojo filtra los rayos UV o no”, explicó. Según señaló, una foto del producto tampoco permite determinar si el lente cumple las condiciones que anuncia el vendedor.

Crisis en la industria óptica por caída de consumo y contrabando

El titular de la cámara también se refirió a las lupas de aumento que se venden fuera de las ópticas. Dijo que algunos compradores las adquieren para resolver dificultades visuales y remarcó la importancia de consultar a un profesional en esos casos.

El reclamo de la cámara por los controles

El presidente de CADIOA sostuvo que parte de la mercadería que circula en plataformas ingresa por las fronteras y luego se revende por internet. Para la industria óptica, señaló, el control de esos productos debe abarcar tanto el ingreso como la comercialización.

Fermani recomendó comprar en comercios habilitados donde sea posible identificar al vendedor y hacer un reclamo. También señaló que en una óptica hay un profesional responsable de los productos que se ofrecen al público.

El dirigente indicó que la pérdida de puestos de trabajo lleva a algunas personas a buscar ingresos mediante ventas por internet. En el caso de los anteojos, sostuvo que ese canal dificulta al comprador verificar el origen del producto y los controles a los que fue sometido.