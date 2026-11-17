Los metalúrgicos alcanzados por el acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantienen en noviembre de 2026 los salarios básicos de octubre. La paritaria prevé este mes una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para quienes tengan contrato vigente al último día de noviembre.

El acuerdo corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, que comprende actividades como la mecánica, la electromecánica, la fundición y la herrería. Los básicos del personal jornalizado se fijan por hora, mientras que los del personal administrativo, técnico y auxiliar se expresan en montos mensuales.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) quedó en $1.187.653 para una jornada completa en noviembre. Ese importe funciona como referencia para el ingreso total dentro del acuerdo, mientras que el básico se determina según la categoría.

Cuánto cobran los metalúrgicos por categoría

En la escala de la Rama 17, el básico del ingresante es de $4.665,41 por hora y el del operario calificado, de $5.054,03. El medio oficial cobra $5.447,03 y el operario especializado, $5.827,06.

El básico horario del operario especializado múltiple es de $6.160,40. El oficial cobra $6.445,08 y el oficial múltiple, $6.942,35. Entre los operadores de máquinas de control numérico, el oficial superior percibe $6.942,35 y el oficial múltiple superior, $7.428,88.

Los básicos mensuales del personal administrativo van de $901.251,29 a $1.261.330,39. En el personal técnico, el rango se extiende de $901.251,29 a $1.381.074,47, y entre los auxiliares va de $866.985,94 a $1.073.763,49.

Qué bonificaciones prevé el acuerdo

La gratificación de $50.000 se suma a la liquidación de noviembre de los metalúrgicos alcanzados por el acuerdo. El monto es no remunerativo y se paga por separado del básico de la categoría.

El acuerdo también había previsto una compensación de $210.000 por el período de abril a julio de 2026. Se distribuyó en tres cuotas de $70.000, abonadas con los haberes de agosto, septiembre y octubre.

Para diciembre, enero y febrero están previstas gratificaciones no remunerativas de $40.000 por mes. En marzo, ese adicional será de $25.000, según el cronograma pactado.

Cuándo vuelven a aumentar los básicos de la UOM

La próxima suba de los básicos será del 4% en diciembre. En enero de 2027 se aplicará otro 2% y en febrero se mantendrán las escalas de enero, con el pago de la gratificación de $40.000.

El cronograma de los metalúrgicos continuará con un 3,5% en marzo y un 4% en abril. Como los incrementos se aplican sobre el básico vigente en cada tramo, el valor de la hora para un ingresante de la Rama 17 pasará a $4.852,02 en diciembre y llegará a $5.327,17 en abril.

El ingreso mínimo de referencia subirá a $1.219.153 en diciembre, $1.242.469 en enero y $1.264.080 en marzo. La UOM y las cámaras empresarias prevén reunirse el 15 de febrero para evaluar la situación económica y el nivel de actividad de la industria.