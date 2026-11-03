Los metalúrgicos cobrarán un bono de $50.000 en noviembre: cómo quedan los salarios

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en noviembre de 2026 una gratificación extraordinaria de $50.000, según el acuerdo firmado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias. Durante este mes no habrá un nuevo aumento de los salarios básicos, que conservarán los valores de octubre.

El entendimiento fue suscripto el 14 de agosto por la UOMRA y las entidades ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR. Comprende el período de abril de 2026 a marzo de 2027, dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

Además del bono, desde el 1 de noviembre rige un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.187.653 para jornada completa. Este parámetro debe distinguirse del básico de cada categoría y contempla conceptos remunerativos y no remunerativos.

Cómo y cuándo se pagará el bono

La suma extraordinaria alcanza a todas las ramas y categorías comprendidas en el acuerdo. El personal mensualizado la recibirá con la liquidación de noviembre, mientras que los trabajadores jornalizados la cobrarán con la segunda quincena.

El bono se abonará completo, salvo que existan inasistencias injustificadas que afecten su liquidación. Para jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial, el importe se calculará proporcionalmente.

Aunque tiene carácter no remunerativo, la gratificación está alcanzada por los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato. Sobre ese concepto no se realizan aportes jubilatorios.

Los valores

En la Rama 17, que comprende actividades metalmecánicas, el ingresante tiene un básico de $4.665,41 por hora. Para un operario calificado, el valor es de $5.054,03, y para un medio oficial asciende a $5.447,03.

El operario especializado cobra $5.827,06 por hora y el especializado múltiple, $6.160,40. La escala establece $6.445,08 para el oficial, $6.942,35 para el oficial múltiple y el operador CNC oficial superior, y $7.428,88 para el operador CNC oficial múltiple superior.

Entre los mensualizados de esa rama, los administrativos tienen básicos de entre $901.251,29 y $1.261.330,39, según la categoría. Los técnicos van de $901.251,29 a $1.381.074,47, mientras que los auxiliares perciben entre $866.985,94 y $1.073.763,49, sin sumar los conceptos adicionales.

Qué ocurre en otras actividades

Los metalúrgicos de la Rama 4, correspondiente a la actividad automotriz comprendida en el Laudo 29, tienen una escala diferente. Allí, el ingresante cobra $5.544,16 por hora, el oficial múltiple percibe $8.260,02 y el operador CNC oficial múltiple superior alcanza los $8.841,05.

En las ramas de broncería, electrónica, relojería y máquinas de escribir, calcular y registradoras, el ingresante tiene un básico de $4.721,89 por hora. El oficial múltiple cobra $7.020,05 y la categoría superior de operador CNC llega a $7.514,60.

Para carrocerías, el valor horario del ingresante es de $5.230,69 y el del oficial múltiple, de $7.779,02. En aluminio, esas categorías tienen básicos de $4.728,30 y $7.054,94, respectivamente.

El piso de ingresos y los próximos aumentos

El IMGR de $1.187.653 funciona como referencia mínima mensual para jornada completa e incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, pero excluye las horas extras. No reemplaza los básicos, y los valores mensuales calculados sobre 200 horas son estimaciones: la liquidación depende de las horas trabajadas, la antigüedad y los adicionales.

El próximo aumento para los metalúrgicos está previsto para diciembre, con una suba del 4% sobre los básicos y una gratificación de $40.000. El ingresante de la Rama 17 pasará a $4.852,02 por hora y el IMGR se elevará a $1.219.153.

El cronograma continuará en enero de 2027 con un incremento del 2% y un bono de $40.000, que también se mantendrá en febrero, sin otra suba del básico ese mes. En marzo se aplicará un aumento del 3,5% y la gratificación será de $25.000.