Oficializaron los nuevos índices para calcular las jubilaciones desde diciembre

El Gobierno nacional actualizó los valores que se utilizan para calcular cuánto cobrará una persona cuando se jubile. La medida fue oficializada mediante la Disposición 15/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social y comenzará a aplicarse a determinados trabajadores desde fines de noviembre.

La actualización está destinada a quienes trabajaron en relación de dependencia y están próximos a acceder a una jubilación. Su objetivo es que los salarios cobrados durante años anteriores sean considerados con valores actualizados al momento de calcular el haber inicial.

La medida no significa que todos los jubilados recibirán un aumento en diciembre. Se trata de nuevos valores que se utilizarán para determinar cuánto les corresponderá cobrar a quienes accedan a una prestación previsional en las condiciones establecidas por la normativa.

¿Quiénes están alcanzados por la actualización?

La disposición establece dos fechas importantes. Los nuevos valores se aplicarán a los trabajadores que dejen de trabajar a partir del 30 de noviembre de 2026 o que soliciten su jubilación desde el 1 de diciembre de 2026.

Esto significa que la actualización está dirigida principalmente a personas que están por jubilarse y cuyos ingresos durante su vida laboral deben ser considerados para establecer el monto de su prestación.

En cambio, quienes ya cobran una jubilación no recibirán un incremento adicional por esta disposición. Los aumentos de las prestaciones que están en curso de pago se rigen por mecanismos diferentes.

¿Cómo influye la medida en el monto de la jubilación?

Para calcular una jubilación, se tienen en cuenta distintos aspectos de la trayectoria laboral de cada persona, entre ellos las remuneraciones que percibió durante los períodos considerados por la legislación previsional.

Como esos salarios fueron cobrados en diferentes momentos, es necesario actualizarlos. Por ejemplo, una remuneración percibida hace varios años no puede considerarse directamente por su valor nominal al momento de calcular una jubilación actual.

Para realizar esa actualización se utilizan índices oficiales. El Gobierno aprobó una nueva tabla con los valores correspondientes a cada período laboral, que permitirá efectuar los cálculos de las futuras prestaciones comprendidas en la medida.

¿Cuánto aumentarán las nuevas jubilaciones?

La disposición no establece un porcentaje único de aumento ni determina un monto fijo para los nuevos jubilados.

El resultado dependerá de los salarios que haya percibido cada trabajador y de los períodos que deban considerarse para calcular su prestación. Por ese motivo, dos personas que inicien su jubilación en diciembre podrían obtener haberes diferentes.

La actualización forma parte de un procedimiento que se realiza periódicamente para determinar los haberes iniciales de las jubilaciones.

Según los fundamentos de la disposición, el cálculo utiliza una combinación de indicadores salariales, entre ellos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme a la metodología establecida por la normativa previsional.

La Disposición 15/2026, firmada por la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. Los nuevos índices serán utilizados para los trabajadores que cumplan las condiciones y fechas previstas en la medida.