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Espectáculos Astrología y predicciones para noviembre

Horóscopo del 2 al 8 de noviembre: qué le espera a cada signo

Jimena La Torre compartió sus predicciones para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. La astróloga anticipó tendencias en el amor, el trabajo y los proyectos personales, y reveló la carta de la suerte de cada signo del Zodíaco.

3 de Noviembre de 2026
El horóscopo para esta semana de noviembre.
El horóscopo para esta semana de noviembre. Foto: La Nación.

Jimena La Torre compartió sus predicciones para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. La astróloga anticipó tendencias en el amor, el trabajo y los proyectos personales, y reveló la carta de la suerte de cada signo del Zodíaco.

El horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 presentó las predicciones para los 12 signos del Zodíaco. A través de su canal de YouTube, la astróloga compartió sus interpretaciones sobre el amor, el trabajo, la salud y las relaciones personales, además de identificar la carta del tarot que acompañará a cada signo durante los primeros días del mes.

 

Según sus pronósticos, noviembre estará marcado por oportunidades de crecimiento profesional, decisiones sentimentales y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el bienestar personal.

 

A continuación, las predicciones de Jimena La Torre para cada signo y sus respectivas cartas de la suerte.

 

 

Aries: recuperar energías y retomar proyectos

 

Para Aries, noviembre será un período propicio para recuperar la vitalidad, prestar atención a la salud y avanzar con proyectos que habían quedado pendientes.

 

La astróloga señaló que los viajes y los momentos de descanso podrían favorecer el bienestar emocional y renovar el entusiasmo en las relaciones afectivas.

 

Carta de la suerte: El Mundo. Representa la posibilidad de cerrar etapas, concretar objetivos y disfrutar nuevas experiencias.

 

Tauro: trabajo en equipo y proyectos compartidos

 

Los taurinos encontrarán oportunidades para fortalecer vínculos laborales y avanzar mediante la colaboración con otras personas.

 

El período favorecerá los acuerdos, la organización de tareas y la construcción de proyectos conjuntos.

 

Carta de la suerte: La Templanza. Simboliza el equilibrio, la paciencia y la capacidad de alcanzar objetivos mediante el diálogo.

 

Géminis: equilibrio emocional y nuevas alianzas

 

Géminis deberá encontrar un punto de equilibrio entre sus deseos personales y la necesidad de estabilidad.

 

La semana favorecerá la aceptación de ayuda en el ámbito laboral y el fortalecimiento de relaciones basadas en la confianza.

 

Carta de la suerte: Dos de Copas. Representa los acuerdos, la cooperación y la consolidación de vínculos afectivos.

 

Cáncer: oportunidades profesionales y emprendimientos

 

Para Cáncer, noviembre traerá movimiento en el ámbito laboral y posibilidades de impulsar proyectos junto a otras personas.

 

Reconocer el aporte de colaboradores y compañeros permitirá fortalecer el liderazgo y establecer nuevas asociaciones.

 

Carta de la suerte: Seis de Oro. Está relacionada con la generosidad, el intercambio y el equilibrio en las relaciones.

 

Leo: descanso y organización personal

 

Los leoninos encontrarán en noviembre una oportunidad para reorganizar sus actividades y dedicar tiempo al descanso.

 

Los viajes, los encuentros en pareja y los espacios personales permitirán recuperar energías y proyectar nuevas metas.

 

 

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Simboliza la estabilidad, la celebración y los momentos compartidos.

 

Virgo: introspección y conversaciones pendientes

 

Virgo atravesará una etapa favorable para reflexionar sobre sus necesidades y resolver asuntos personales.

 

La comunicación con familiares y seres queridos tendrá un papel importante para recuperar la confianza y avanzar en el ámbito profesional.

 

Carta de la suerte: El Ermitaño. Representa la reflexión, el autoconocimiento y la búsqueda de respuestas.

 

Libra: decisiones en el amor

 

Los librianos deberán buscar un equilibrio entre sus obligaciones cotidianas y las necesidades emocionales.

 

La astróloga recomendó prestar atención a los vínculos afectivos y tomar decisiones que contribuyan al bienestar personal.

 

 

Carta de la suerte: Los Enamorados. Simboliza las elecciones sentimentales y la importancia de actuar con claridad, publicó La Nación.

 

Escorpio: reconocimiento y crecimiento laboral

 

Escorpio tendrá oportunidades para destacarse profesionalmente y recibir reconocimiento por sus esfuerzos.

 

Compartir los logros y valorar el acompañamiento de otras personas podría favorecer nuevas relaciones y contactos laborales.

 

Carta de la suerte: Diez de Copas. Representa la satisfacción emocional, la armonía y los vínculos familiares.

 

Sagitario: reencuentros y nuevas experiencias

 

Para Sagitario, noviembre podría traer reencuentros con personas del pasado y oportunidades para resolver situaciones pendientes.

 

El bienestar físico y emocional será importante para afrontar nuevas experiencias y fortalecer las relaciones afectivas.

 

 

Carta de la suerte: La Fuerza. Simboliza la confianza, la perseverancia y la capacidad de superar dificultades.

 

Capricornio: reflexión y decisiones importantes

 

Los capricornianos tendrán una etapa de introspección que permitirá recuperar proyectos y aspiraciones postergadas.

 

Comprender las propias necesidades favorecerá la toma de decisiones y la posibilidad de acompañar a otras personas desde la experiencia.

 

Carta de la suerte: Siete de Bastos. Representa la determinación, la defensa de los objetivos y la superación de desafíos.

 

Acuario: cambios económicos y nuevos desafíos

 

Acuario deberá revisar sus prioridades financieras y prepararse para afrontar nuevas responsabilidades.

 

El estudio, la formación y la posibilidad de realizar cambios de residencia podrían abrir oportunidades de crecimiento personal y sentimental.

 

 

Carta de la suerte: Sota de Espadas. Simboliza la curiosidad, el aprendizaje y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

 

Piscis: compromisos afectivos y proyectos familiares

 

Piscis encontrará un período favorable para fortalecer relaciones y avanzar con iniciativas vinculadas con la familia.

 

Los acuerdos equilibrados y el trabajo conjunto con personas que compartan objetivos permitirán consolidar proyectos.

 

Carta de la suerte: Seis de Oros. Representa la cooperación, la reciprocidad y la búsqueda de armonía en los vínculos.

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