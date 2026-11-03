Horóscopo del 2 al 8 de noviembre: qué le espera a cada signo

Jimena La Torre compartió sus predicciones para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. La astróloga anticipó tendencias en el amor, el trabajo y los proyectos personales, y reveló la carta de la suerte de cada signo del Zodíaco.
El horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 presentó las predicciones para los 12 signos del Zodíaco. A través de su canal de YouTube, la astróloga compartió sus interpretaciones sobre el amor, el trabajo, la salud y las relaciones personales, además de identificar la carta del tarot que acompañará a cada signo durante los primeros días del mes.
Según sus pronósticos, noviembre estará marcado por oportunidades de crecimiento profesional, decisiones sentimentales y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el bienestar personal.
A continuación, las predicciones de Jimena La Torre para cada signo y sus respectivas cartas de la suerte.
Aries: recuperar energías y retomar proyectos
Para Aries, noviembre será un período propicio para recuperar la vitalidad, prestar atención a la salud y avanzar con proyectos que habían quedado pendientes.
La astróloga señaló que los viajes y los momentos de descanso podrían favorecer el bienestar emocional y renovar el entusiasmo en las relaciones afectivas.
Carta de la suerte: El Mundo. Representa la posibilidad de cerrar etapas, concretar objetivos y disfrutar nuevas experiencias.
Tauro: trabajo en equipo y proyectos compartidos
Los taurinos encontrarán oportunidades para fortalecer vínculos laborales y avanzar mediante la colaboración con otras personas.
El período favorecerá los acuerdos, la organización de tareas y la construcción de proyectos conjuntos.
Carta de la suerte: La Templanza. Simboliza el equilibrio, la paciencia y la capacidad de alcanzar objetivos mediante el diálogo.
Géminis: equilibrio emocional y nuevas alianzas
Géminis deberá encontrar un punto de equilibrio entre sus deseos personales y la necesidad de estabilidad.
La semana favorecerá la aceptación de ayuda en el ámbito laboral y el fortalecimiento de relaciones basadas en la confianza.
Carta de la suerte: Dos de Copas. Representa los acuerdos, la cooperación y la consolidación de vínculos afectivos.
Cáncer: oportunidades profesionales y emprendimientos
Para Cáncer, noviembre traerá movimiento en el ámbito laboral y posibilidades de impulsar proyectos junto a otras personas.
Reconocer el aporte de colaboradores y compañeros permitirá fortalecer el liderazgo y establecer nuevas asociaciones.
Carta de la suerte: Seis de Oro. Está relacionada con la generosidad, el intercambio y el equilibrio en las relaciones.
Leo: descanso y organización personal
Los leoninos encontrarán en noviembre una oportunidad para reorganizar sus actividades y dedicar tiempo al descanso.
Los viajes, los encuentros en pareja y los espacios personales permitirán recuperar energías y proyectar nuevas metas.
Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Simboliza la estabilidad, la celebración y los momentos compartidos.
Virgo: introspección y conversaciones pendientes
Virgo atravesará una etapa favorable para reflexionar sobre sus necesidades y resolver asuntos personales.
La comunicación con familiares y seres queridos tendrá un papel importante para recuperar la confianza y avanzar en el ámbito profesional.
Carta de la suerte: El Ermitaño. Representa la reflexión, el autoconocimiento y la búsqueda de respuestas.
Libra: decisiones en el amor
Los librianos deberán buscar un equilibrio entre sus obligaciones cotidianas y las necesidades emocionales.
La astróloga recomendó prestar atención a los vínculos afectivos y tomar decisiones que contribuyan al bienestar personal.
Carta de la suerte: Los Enamorados. Simboliza las elecciones sentimentales y la importancia de actuar con claridad, publicó La Nación.
Escorpio: reconocimiento y crecimiento laboral
Escorpio tendrá oportunidades para destacarse profesionalmente y recibir reconocimiento por sus esfuerzos.
Compartir los logros y valorar el acompañamiento de otras personas podría favorecer nuevas relaciones y contactos laborales.
Carta de la suerte: Diez de Copas. Representa la satisfacción emocional, la armonía y los vínculos familiares.
Sagitario: reencuentros y nuevas experiencias
Para Sagitario, noviembre podría traer reencuentros con personas del pasado y oportunidades para resolver situaciones pendientes.
El bienestar físico y emocional será importante para afrontar nuevas experiencias y fortalecer las relaciones afectivas.
Carta de la suerte: La Fuerza. Simboliza la confianza, la perseverancia y la capacidad de superar dificultades.
Capricornio: reflexión y decisiones importantes
Los capricornianos tendrán una etapa de introspección que permitirá recuperar proyectos y aspiraciones postergadas.
Comprender las propias necesidades favorecerá la toma de decisiones y la posibilidad de acompañar a otras personas desde la experiencia.
Carta de la suerte: Siete de Bastos. Representa la determinación, la defensa de los objetivos y la superación de desafíos.
Acuario: cambios económicos y nuevos desafíos
Acuario deberá revisar sus prioridades financieras y prepararse para afrontar nuevas responsabilidades.
El estudio, la formación y la posibilidad de realizar cambios de residencia podrían abrir oportunidades de crecimiento personal y sentimental.
Carta de la suerte: Sota de Espadas. Simboliza la curiosidad, el aprendizaje y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Piscis: compromisos afectivos y proyectos familiares
Piscis encontrará un período favorable para fortalecer relaciones y avanzar con iniciativas vinculadas con la familia.
Los acuerdos equilibrados y el trabajo conjunto con personas que compartan objetivos permitirán consolidar proyectos.
Carta de la suerte: Seis de Oros. Representa la cooperación, la reciprocidad y la búsqueda de armonía en los vínculos.