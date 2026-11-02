Radicalismo en Entre Ríos: Avero defendió la fórmula provincial y rechazó sumar a LLA

REDACCIÓN ELONCE
El presidente del Comité Capital de la UCR, Sergio Avero, analizó ante Elonce el escenario electoral de 2027. Defendió la continuidad de Frigerio y Aluani, mencionó posibles candidatos a la intendencia de Paraná y marcó diferencias con La Libertad Avanza.
El radicalismo en Entre Ríos comenzó a posicionarse de cara a las elecciones de 2027, en medio de las definiciones sobre candidaturas y alianzas. El presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), Sergio Avero, dialogó con Elonce y respaldó la continuidad de la fórmula integrada por el gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani. Además, expresó su rechazo a una eventual incorporación de La Libertad Avanza al frente provincial.
El dirigente analizó la situación del partido en Paraná, identificó a referentes con aspiraciones a la intendencia y explicó cómo se resolverán las candidaturas. También se refirió a las decisiones adoptadas sobre los mandatos de las autoridades partidarias.
Las declaraciones se produjeron después del homenaje realizado por el radicalismo al cumplirse un nuevo aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983. Avero destacó la importancia de mantener viva la memoria de la recuperación democrática y transmitir su significado a las nuevas generaciones.
Avero respaldó la continuidad de Frigerio y Aluani
Consultado sobre una posible reelección del gobernador y el lugar que debería ocupar la UCR en la fórmula provincial, Avero defendió la continuidad del actual esquema de gobierno.
"Yo creo que esto es como el equipo que gana no se toca, ¿no?", expresó.
El dirigente valoró el desempeño de Frigerio y Aluani, y consideró que no existían motivos para modificar la integración de la fórmula. "Me parece que han hecho una excelente gestión", afirmó.
El rechazo a una alianza con La Libertad Avanza
Avero también se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos sectores políticos al frente provincial y manifestó su desacuerdo con un eventual entendimiento con La Libertad Avanza.
"La Libertad Avanza no cree en el Estado", sostuvo, al señalar una diferencia central entre ambas fuerzas políticas. "Nosotros creemos en el Estado", remarcó.
El dirigente explicó que esa diferencia dificultaba la construcción de acuerdos, debido a la importancia que el radicalismo atribuye al Estado en la organización institucional.
Aclaró que se trataba de una postura personal, aunque aseguró que era compartida por numerosos referentes partidarios. También recordó que el Comité Capital había sostenido una posición similar antes de las elecciones intermedias, pero posteriormente respetó la decisión del Congreso de la UCR.
Los dirigentes radicales que buscan competir en Paraná
En relación con las elecciones municipales de 2027, Avero aseguró que distintos referentes comenzaron a trabajar en sus posibles candidaturas. Destacó la importancia de Paraná dentro de la estructura partidaria, tanto por su cantidad de afiliados como por sus 18 seccionales.
Entre los nombres mencionados aparecieron Manuel Tenen, Alejandro Carrere y María Laura Renoldi, quienes manifestaron interés en competir por la intendencia.
Sobre Renoldi, indicó que había conocido su lanzamiento a través de los medios de comunicación y mencionó el acompañamiento del sector Evolución.
También hizo referencia a Lucía Varisco, aunque aclaró que todavía no había conversado con ella para confirmar si había tomado una decisión sobre una eventual postulación.
Cómo se definirán las candidaturas y los acuerdos electorales
Avero explicó que la selección de candidatos y la distribución de espacios dentro de un frente deberán resolverse mediante los mecanismos institucionales de cada fuerza política. "Primero lo define cada partido y después se define en el marco de la alianza", señaló.
El dirigente sostuvo que las decisiones deben surgir del debate interno y posteriormente discutirse entre los sectores que integran la coalición.
Respecto de la organización partidaria, informó que el Congreso de la UCR resolvió mantener los mandatos actuales hasta su finalización. En las próximas elecciones internas, los períodos se reducirán a un año para evitar que coincidan con los comicios provinciales.
La posición del Comité Capital sobre educación y libertad de prensa
Durante la entrevista, Avero también fue consultado por los pronunciamientos del Comité Capital frente a las expresiones del presidente Javier Milei contra periodistas. Confirmó que el radicalismo de Paraná había manifestado públicamente su posición sobre ese tema y otras decisiones del Gobierno nacional.
"También nos posicionamos contra el desfinanciamiento educativo, el cumplimiento de la ley de educación", expresó.
El dirigente explicó que los comunicados surgieron de debates internos y fueron aprobados mediante los mecanismos institucionales del partido. Además, consideró que pronunciarse sobre asuntos públicos forma parte de las responsabilidades de una organización política.
El homenaje a Alfonsín y el pedido por el traslado de su busto
Avero recordó el acto realizado por el aniversario de la victoria electoral de Raúl Alfonsín, que marcó el regreso de la democracia en Argentina después de la última dictadura militar.
También confirmó que la UCR insistirá ante la Municipalidad de Paraná para trasladar el busto del expresidente, ubicado en la zona de Cinco Esquinas. Explicó que inicialmente habían solicitado concretar el traslado antes del homenaje del 30 de octubre, pero la medida no se realizó.
"Ahora vamos a insistir con que sea el 10 de diciembre", adelantó. El dirigente anticipó que el radicalismo proyectaba un acto conmemorativo para esa fecha, con la participación de la vicegobernadora, referentes provinciales de la UCR e invitados especiales.